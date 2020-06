Neue Droge: Experten warnen vor "Bonzai"

"Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie die Leute auf diese Mischungen reagieren. Sie werden meist in fernöstlichen Ländern hergestellt, ohne genaue Kontrolle – mal ist mehr der psychoaktiven Substanz enthalten, mal weniger", erklärt Experte Schmid.

Basis sind synthetische Cannabinoide, also dem Haschisch-Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (kurz THC) verwandte Stoffe, die im Gehirn an dieselben Rezeptoren binden. Bekannt wurde dieser Wirkmechanismus durch die Modedroge "Spice", die vor wenigen Jahren auch nach Österreich gelangte. "Beginnend mit Spice kommen immer wieder noch potentere ähnliche Substanzen auf den Markt. Insgesamt sind rund 200 synthetische Cannabinoide, die in den 1990er Jahren für pharmazeutische Zwecke entwickelt wurden, bekannt", sagt Schmid. Sie werden auf ein meist harmloses Kraut aufgesprüht und in bunten Tütchen mit teilweise esoterischen Namen verkauft. Schmid: "Im Prinzip sind diese Mischungen so wie Cannabis in Österreich verboten, über das Internet aber relativ leicht erhältlich. Im Vergleich zu Cannabis ist ihre Wirkung wesentlich stärker und für den Konsumenten weniger abschätzbar."