Jakob Fugger: Der erste Globalisierer

Der innovative Kaufmann entwickelte kommunikative und logistische Strukturen, etwa Reiterstaffeten, die Korrespondenzen binnen weniger Tage überbrachten. Wichtige politische und wirtschaftliche Nachrichten gelangten systematisch aus den europaweiten Handelsniederlassungen in die Augsburger Zentrale – direkt in Fuggers Goldene Schreibstube. Das brachte der Firma große Vorteile. Genauso wie die enge Abstimmung des Wirtschaftshandels mit den politischen Rahmenbedingungen. Umso wichtiger war die Beziehung zwischen den Habsburgern und Fuggern.

Als nach dem Tod Maximilians I. dessen Enkel Karl Kaiser werden sollte, musste er sich die Stimmen der Kurfürsten sichern – mit Wahlgeldern. Zwei Drittel davon brachte Jakob Fugger als Darlehen ein. Er verhalf dem Kaiser zu seiner Macht. Und erinnerte ihn angeblich mit einem Brief daran, als dieser seine Schulden noch nicht beglichen hatte. Die berüchtigte Korrespondenz lässt sich aber nicht hundertprozentig belegen, erklärt Historiker Schiersner. Und wenn, dann wäre es ein wagemutiger Zug des Augsburger Kaufmanns. Der Brief hätte als Affront durchgehen können. Doch Fugger, perfekt vernetzt, hatte auch einen Ruf als zuverlässiger Dienstleister. Er lieh König Heinrich VIII. von England, Ferdinand I. von Böhmen sowie den Königen von Portugal und Dänemark Kredite.

Allerdings wird er in der Geschichte auch als selbstsüchtiger, aggressiver Geschäftsmann bezeichnet. Dem widerspricht Schiersner. Fugger sei tief religiös gewesen, verstand die Nächstenliebe als Wille Gottes: "Dem nicht zu entsprechen ist Sünde und gefährdet das Seelenheil ebenso wie die Skrupellosigkeit und Selbstsucht in geschäftlichen Dingen." So setzte er sich auch karitativ ein und stiftete ab 1516 Häuser für in Not geratene Katholiken. Sein Motiv: "Gott zu Lob und Ehre und armen Taglöhnern und Handwerkern zur Hilfe." Die Reihenhaussiedlung, als Fuggerei bekannt, existiert heute noch in Augsburg. Wer hier wohnt, muss, über den sehr geringen Mietzins von 1 Gulden pro Jahr (heute 88 Cent) hinaus tägliche Gebete für den Stifter und seine Familie verrichten. So sorgte der kinderlos Verstorbene für sein Seelenheil und das seiner Angehörigen vor. "Jakob war es bewusst, einmal seinem Richter gegenüberzustehen und endgültig ‚Rechnung‘ legen zu müssen. So ein Korrektiv kann für ethisch verantwortetes Wirtschaftshandeln große Bedeutung gewinnen", meint Dietmar Schiersner.

