Symposium: Leben mit Multiplem Myelom

Etwa 400 Menschen erkranken jedes Jahr in Österreich an einem multiplen Myelom. Dabei handelt es sich um eine bösartige Erkrankung des Knochenmarks. Zu den ersten Symptomen zählen häufig Kreuzschmerzen und Schmerzen in anderen Skelettregionen, sagt Univ.-Prof. Heinz Ludwig, Direktor des Wilhelminenkrebsforschungsinstitutes in Wien. Manchmal dauere es bis zu zwei Jahre, bis die Erkrankung letztendlich erkannt werde. Ludwig ist einer der vielen Top-Referenten beim Symposium "Das Multiple Myelom – Leben mit der Erkrankung", das am 7.6. im Tagungszentrum Schönbrunn (Apothekertrakt) stattfindet. Medizinische Themen und Unterstützung im Alltag stehen dabei im Mittelpunkt. Organisiert wird die Veranstaltung von der Myelom- und Lymphomhilfe Österreich. Anmeldung und Infos bei Patientenvertreterin Elfi Jirsa, 0664 / 385 41 61. Das Programm und weitere Details gibt es im Internet: www.myelom-lymphom.at