Mutterkraut ist erste Arzneipflanze des Jahres in Österreich

Das Mutterkraut (Tanacetum parthenium) ist die erste österreichische Arzneipflanze des Jahres. Das gab die Herbal Medicinal Products Platform Austria (HMPPA) Mittwochvormittag bekannt. Mutterkraut wurden von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) als bewährtes traditionelles Pflanzenheilmittel zur Vorbeugung von Migräneattacken eingestuft.

Wissenschaftler der Universität Würzburg wählen seit 1999 die Arzneipflanze des Jahres in Deutschland. Nach diesem Vorbild wählt seit heuer die Herbal Medicinal Products Platform Austria (HMPPA) - bestehend aus Experten der pharmazeutischen Institute der Universitäten Graz, Innsbruck und Wien - die Arzneipflanze des Jahres in Österreich.

Weniger Migräneanfälle

"Die Wirkung von Mutterkraut wurde in zahlreichen pharmakologischen Studien untersucht", so Univ.-Prof. Rudolf Bauer, Vizepräsident der HMPPA und Leiter des Instituts für Pharmazeutische Wissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz. "Bei regelmäßiger Einnahme konnten die Anzahl und die Schwere der Migräneanfälle signifikant gemildert werden. Außerdem kam es zu einer Verbesserung der Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Schwindel und Erbrechen."

"Migräne betrifft jeden zehnten Menschen", sagt Univ.-Prof. Christoph Wöber, Leiter des Spezialbereiches Kopfschmerz der Uni-Klinik für Neurologie der MedUni Wien / AKH Wien. Bei Frauen zwischen 20 und 40 Jahren steigt der Anteil auf 20 bis 25 Prozent.

Vorbeugender Einsatz

"Ab einer bestimmten Häufigkeit - etwa drei bis vier Anfällen pro Monat - ist lediglich eine medikamentöse Therapie der akuten Symptomatik unzureichend", es seien zusätzlich auch vorbeugende Maßnahmen notwendig: "Das reicht von der Lebensstiländerung, Entspannungstechniken und Akupunktur bis zu Medikamenten wie etwa Betablockern." Und auch Mutterkraut, das seit einem Jahr für die Migränebehandlung zugelassen ist.

Bei der vorbeugenden Behandlung von Migräne "scheint im ärztlichen Alltag der migränelindernde Effekt von Mutterkraut mit anderen Behandlungsmöglichkeiten vergleichbar zu sein", sagt Wöber. Wobei für alle prophylaktischen Maßnahmen "nicht voraussehbar ist, in welchem Ausmaß Migränebetroffene auf die Therapie ansprechen werden. Die Bandbreite reicht von sehr guten Erfolgen bis zu keinen Effekten." Deshalb sei es notwendig, jede Therapie zu testen - und die Reaktion des Patienten zu beobachten.

"Exzellente Verträglichkeit"

"Grundsätzlich ist jedoch bei Mutterkraut ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Substanzen hervorzueben, seine exzellente Verträglichkeit", so Wöber. Lediglich bei bekannter Allergie gegen Kamille darf Mutterkraut nicht eingesetzt werden.

Eingenommen wird Mutterkraut in Form einer Kapsel täglich, egal, ob gerade Migränesymptome vorhanden sind oder nicht. Die Wirksamkeit kann nach etwa sechs Wochen beurteilt werden. "Wenn sich zeigt, dass Häufigkeit und Intensität der Attacken zurückgehen, wird die Behandlung für etwa ein halbes Jahr fortgesetzt."

Zu Unrecht vergessen

"Bis ins vorige Jahrhundert wurden in Europa Krankheiten fast ausschließlich mit pflanzlichen Heilmitteln bekämpft", sagt Univ.-Prof. Brigitte Kopp, Vizepräsidentin der HMPPA. "Die Entwicklung synthetischer Arzneimittel ließ sie ein wenig in Vergessenheit geraten - zu Unrecht. Denn aktuelle Forschungsergebnisse belegen, dass Phythopharmaka auch heutzutage einen wichtigen Stellenwert verdienen."

Für jedes auf dem Markt befindliche Arzneimittel - unabhängig ob synthetisch oder pflanzlich - müsse der laut österreichischem Arzneimittelgesetz und laut internationalen Richtlinien der Nachweis der Wirksamkeit und Unbedenklichkeit erbracht sein. "Zweifel an der Wirksamkeit von Pflanzenpräparaten, wie sie von Kritikern geäußert werden, sind daher nicht berechtigt."

Saathafer ist deutsche Arzneipflanze 2017

Die Arzneipflanze des Jahres 2017 in Deutschland ist der Saathafer (Avena sativa). Gewählt wurde er wie jedes Jahr in Deutschland vom Studienkreis „Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde“ an der Universität Würzburg. Der Hafer liefert mehrere, ganz unterschiedliche Heilmittel und bietet viele Einsatzmöglichkeiten in Dermatologie und Ernährung. Sein Einsatzspektrum reicht von der Behandlung der Haut über Magen-Darm-Erkrankungen bis hin zur Vorbeugung etwa von Arteriosklerose und Diabetes mellitus Typ 2.