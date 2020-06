Krankenhaus im Kinderzimmer

Der Verein

Seit der Gründung im Jahr 1999 haben die Krankenpflegepersonen von MOKI mehr als 3500 Kinder und Jugendliche betreut. MOKI- Wien pflegt derzeit 450 Kinder pro Jahr. Zu den Klienten gehören jene, die zu früh geboren wurden, oder schwer krank sind. Sie betreuen auch Kinder, die an einer lebensverkürzenden Krankheit leiden. In diesen Fällen arbeiten sie mit den Palliativärzten von Wiens mobilem Kinderhospiz (MOMO) zusammen. 120 Kinder sterben jährlich in Wien an den Folgen von unheilbaren Krankheiten. MOKI ist auch in Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Kärnten tätig. Der Verein finanziert sich durch Spenden. Am 24. Mai findet das 6. MOKI-Wien-Kinderfest in den Blumengärten Hirschstetten statt. Mehr Infos dazu finden Sie online unter www.moki.at