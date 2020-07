Beckenboden-Training

Theoretisch kann jeder Beckenboden-Übungen auf seinem Bürosessel machen – ganz unauffällig. Ohne, dass es jemand merkt. Der Beckenboden hält die Harnblase und bei Frauen zusätzlich die Gebärmutter in Position. Ist er zu schwach, kann das im Alter zu Inkontinenz führen, bei Männern sogar zu Erektionsproblemen. Frauen haben bei einer schwachen Beckenbodenmuskulatur (z.B. nach der Schwangerschaft) ein vermindertes Lustempfinden. Es lohnt sich also wirklich, auf die Fitness in diesem sensiblen Bereich zu achten!

Es gibt allerhand Übungen, Liebeskugeln und schräge Erfindungen, die den Beckenboden trainieren – allerdings gab es nie eine Kontrollmöglichkeit, wie gut das funktioniert. Dem Problem hat sich jetzt Werner Kieser ( Kieser Training) gewidmet. Bei seiner neuen Trainingsmaschine ist ein rohrförmiger Sensor in den Sitz eingearbeitet, der erfasst, wie gut der Beckenboden funktioniert – das Sitzgefühl ist beim Selbsttest durchaus gewöhnungsbedürftig. Ein Bildschirm vor dem Sitz zeigt mir wie bei einer Börsenkurve an, wie gut ich gerade an- oder entspanne. Es ist zwar faszinierend meine eigene "Muskelkraft" auf dem Bildschirm zu beobachten und gezielt zu trainieren – aber so wird aus einer Übung, die ich überall unbemerkt machen kann, ein offizielles Training, bei dem mir jeder über die Schulter schauen kann...