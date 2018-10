Mehr Bewegung: "Bereits im Kindergarten ansetzen"

Die tägliche Bewegungseinheit für alle blieb eine gute Idee, dabei würde sie nur 52 Millionen Euro kosten – nicht viel in politischen Dimensionen. Fehlt der Wille?

Wir müssen weiter denken: Nachmittagsbetreuung nimmt zu. Wir müssen also Vereine in die Schulen bringen und Kooperationen ermöglichen. Heute darf nur ein Lehrer in der Schule tätig sein, da muss man Bürokratie reduzieren. Und schon in Kindergärten ansetzen, die Kinder zur Bewegung bringen. Es ist zwar schon jedes zweite Kind in einem der 15.000 Vereine, aber das wollen wir noch forcieren.