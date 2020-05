Mit Ultraschall gegen Gebärmutter-Myome

Bevor es zur eigentlichen Behandlung kommt, wird das Gerät auf die Patientin eingestellt, was bis zu einer Stunde dauern kann. Danach werden die Myome im Inneren des Körpers erhitzt, wobei es in den Randregionen des Tumors zu einem leichten Schmerzempfinden kommen kann. Werden die Schmerzen für die Patientin zu stark, kann sie die Ultraschallbefeuerung selbstständig stoppen. "Die Patienten haben immer die Kontrolle", sagt Siegfried Thurnher. Während der teilweise langen Liegezeit sorgen eigene Farblichtthemen für relativen Komfort in der MRT-Röhre. Viele Patientinnen bringen eigene Musik zur Behandlung mit, die sie mit speziellen Kopfhörern anhören können. Speziell sind die Kopfhörer deshalb, weil sie antimagnetisch sind, genauso wie alle anderen Materialien in der Nähe des MRT. Was mit magnetischen Gegenständen passiert, die solch einem Gerät zu nahe kommen, sieht man in zahlreichen YouTube-Videos, wie etwa diesem hier.