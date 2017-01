"Jehuda Bacon ist der eindrucksvollste Mensch, dem ich je begegnet bin. Von seiner Humanität können wir auch viel für unsere heutigen Probleme lernen – für den Umgang mit Terror, aber auch mit Aggressionen und Hass auf persönlicher Ebene." Manfred Lütz, 62, Psychiater und Theologe, hat mehrere Bestseller geschrieben (siehe re.). Aber die Aufzeichnungen aus 15 Stunden Gespräch mit dem israelischen Künstler Jehuda Bacon, 87, der das Konzentrationslager Auschwitz überlebt hat, bezeichnet er als sein wichtigstes Buch. "Ich glaube, dass seine Weisheit das Leben jedes Menschen heller machen kann. Es ist die Weisheit eines Menschen, der Entsetzliches erlebt hat, aber darunter nicht zerbrochen ist."

KURIER: Jehuda Bacon hat im KZ unbeschreibliche Brutalität erlebt. Trotzdem ist er nicht voller Hass. Wie schafft man das?

Manfred Lütz: Bevor Jehuda Bacon im Alter von 15 Jahren vom Ghetto Theresienstadt ins KZ Auschwitz deportiert wurde, sagte ihm ein Lehrer, der später vergast wurde: "Denkt immer daran, in jedem Menschen ist ein unauslöschlicher göttlicher Funke, und den müsst ihr in eurem Leben zur Flamme werden lassen." Dieser Gedanke, sagt er, hat ihn gerettet.

Hat er selbst diesen "göttlichen Funken" erlebt?

Er beschreibt etwa einen brutalen SS-Mann, der eines Tages zehn junge Häftlinge – einer davon war Jehuda – antreten ließ. Sie rechneten mit dem Schlimmsten. Und dann führte er sie in einen Raum, da war ein Tisch und darauf lag eine Salami. Er schnitt sie in zehn Stücke und sagte nur: Esst und haut ab. "Sehen Sie", sagte Jehuda, "selbst da war dieser Funke". Als ich ihn fragte, ob er auch in Hitler einen solchen Funken sehen könne, wich er erst leicht zurück: "Das ist eine sehr spezielle Frage." Doch dann erzählte er, dass Hitler im Ersten Weltkrieg einen jüdischen Kriegskameraden gehabt habe, der habe ihm, als die Verfolgungen immer schlimmer wurden, geschrieben, ob er ihn nicht ausreisen lassen könne. Und Hitler habe das ermöglicht. "Sehen Sie", lächelte Jehuda, "sogar da war dieser Funke". Ich weiß noch, dass dieser Moment mich zutiefst berührt hat. Da sitze ich jemandem gegenüber, dessen Familie vergast wurde und der selber schreckliche Qualen erlitten hat, und der ist imstande so etwas zu sagen.

Er hat sich nicht beugen lassen von all der Brutalität.

Als er nach dem Krieg in seine Heimatstadt Mährisch-Ostrau kam, sah er dort einen Deutschen, der zwangsweise Schnee schaufeln musste. Und da kam ihm der Gedanke, er könne ja jetzt auf den einen Stein werfen. Doch dann dachte er sich: Dann hätte Hitler gewonnen, "ich wollte nicht, dass es den Nazis gelingt, aus mir einen kleinen Nazi zu machen, einen Menschen, der voller Hass ist". Und er warf diesen Stein nicht. Man müsse, sagt er, den Teufelskreis der Aggression durchbrechen. Daraus können wir für unseren Umgang mit Terror, aber auch für den Alltag viel lernen.

Zum Beispiel?

Wenn wir auf Hass und Terror auch nur mit Hass und Terror reagieren, sind wir nicht viel besser als die Terroristen und alles wird immer nur noch schlimmer. Hätten die USA Deutschland und Österreich nach dem Krieg nicht aufgeholfen, sondern die Aggressionsspirale weitergedreht, wir wären nicht da, wo wir heute sind. Aber auch Bacon ist nicht naiv. Verzeihen könne er nur, wo jemand zu seinen Taten steht, die Verantwortung dafür übernimmt – und sie bereut.

Gerät eine solche tiefe Humanität heute in den Hintergrund?

Wenn sich im Leben immer nur alles um das eigene ICH dreht, dann ist irgendwann die Konsequenz, dass ich über die anderen Menschen nur noch hinwegschreite, um meinen eigenen Erfolg nicht zu gefährden. Doch dieser Weg führt ins Nichts, sagt Bacon.

Haben Sie aus diesen Begegnungen etwas für Ihr Leben gelernt?

Sehr viel und das geht vielen so, die das Buch gelesen haben. Bacon hat nach dem Krieg beeindruckende Menschen kennengelernt, die ihm den Glauben an die Menschheit wiedergegeben haben. Und diesen Glauben müssen auch wir an Menschen in Not weitergeben. Unser Dorf im Rheinland ist glücklicher seit wir Flüchtlinge haben, denn viele, die sonst nur für sich gelebt haben, geben jetzt Deutschkurse, begleiten Flüchtlinge zum Arzt und zu Behörden. Natürlich können wir nicht alle Wirtschaftsflüchtlinge aus aller Welt aufnehmen, da muss die Politik handeln. Aber in meiner persönlichen Begegnung gehe ich genauso respektvoll mit Wirtschaftsflüchtlingen um wie mit den anderen, denn wenn ich in Afrika leben würde, wäre ich sicher auch ein Wirtschaftsflüchtling. Und wenn da jemand unter Lebensgefahr über das Mittelmeer kommt, um seine Familie zu ernähren, dann ist das keine unmoralische Motivation. Achtsamkeit lehrt uns Bacon – achtsam gegenüber Menschen am Rand zu sein, und sich nicht abzuwenden.

Manche machen hinter dem Computer genau das Gegenteil, verbreiten Hass und Aggression.

Wer solche Hasspostings versendet, hat auch von sich selbst kein liebenswürdiges Bild, beschädigt und erniedrigt auch sich selbst – denn wer schaut schon gerne sein eigenes hassverzerrtes Gesicht im Spiegel an. Man fühlt sich selbst hässlich, und das verstärkt die Aggression. Nur wenn man solchen hassenden Menschen nicht mit demselben Hass begegnet, kann man etwas ändern.

Gibt es so etwas wie eine Lebensmaxime von Bacon?

Als er noch Professor an der Kunstakademie in Jerusalem war, kam eine Schülerin zu ihm: "Ich habe Krebs, mein Arzt sagt, ich werden nur mehr drei Wochen leben." Als die Frau einen Rat wollte, sagte Bacon zu ihr: "Lebe dafür, solange du kannst bei den anderen noch ein Lächeln zustande zu bringen."