Mammografie für fast alle

So schnell kann es gehen: Erst Anfang des Jahres startete Österreichs Brustkrebs-Früherkennungsprogramm neu. Jetzt, im Mai, ruderte man auf einer Pressekonferenz von Sozialversicherung und Ärztekammer in Wien heftig zurück. Und erklärte wortreich, warum das mit den Einladungsbriefen zur Mammografie-Untersuchung für Frauen von 45 bis 69 doch nicht so gut funktioniere und ab 1. Juli geändert werde. Das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm neu-neu lässt sich kurz umreißen: Die e-card wird für die Vorsorge-Mammografie für alle Frauen von 45 bis 69 freigeschaltet. Frauen zwischen 40 und 44 sowie ab 70 können am Programm teilnehmen, indem sie sich selbst einladen (Tel.: 0800/500191) und so die Freischaltung der e-card erhalten.

Woran sich nichts ändert: „Frauen zwischen 45 und 69 werden alle zwei Jahre zur Mammografie eingeladen“, sagt Manfred Brunner, Obmann der Vorarlberger Gebietskrankenkasse. Wer ohne Einladung am Programm teilnehmen will, macht einfach einen Termin beim Radiologen aus. Sobald die e-card der Frau gescannt werde, beginne das Zwei-Jahres-Programm zu laufen. Man habe erkannt, dass die Beteiligung so einfach wie möglich sein müsse, „daher wird die Früherkennungsmammografie für alle freigeschalten“.