KURIER-Gesundheitstalk zum Thema "Diabetes"

Am 23. Jänner startet der KURIER Gesundheitstalk mit dem Thema " Diabetes" ins neue Jahr. Rund 600.000 Menschen in Österreich sind Diabetiker, der Großteil davon hat Typ-2-Diabetes, der früher auch als "Altersdiabetes" bezeichnet wurde. An die 180.000 wissen nichts von ihrer Erkrankung. Starkes Übergewicht ist ein Hauptrisikofaktor für Typ-2-Diabetes. Weil die Zahl der Übergewichtigen europaweit steigt, wird auch eine Zunahme der Zahl der Diabetiker in Europa von derzeit 35 Millionen auf 43 Millionen im Jahr 2030 prognostiziert. Was wenigen bewusst ist: Wer an der Schwelle zu der Erkrankung steht, kann durch eine Änderung des Lebensstils sein Risiko massiv senken. Gleichzeitig hat sich durch große Fortschritte in der Therapie die Lebensqualität der Patienten in den vergangenen 20 Jahren deutlich verbessert.

Wir freuen uns, am Podium wieder hochrangige Experten begrüßen zu dürfen:

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Ludvik, Univ.-Klinik für Innere Medizin, AKH Wien

Univ.-Prof. Dr. Thomas Wascher, Hanusch Krankenhaus Wien

Elsa Pernecky, Österreichische Diabetikervereinigung



Die Moderation übernimmt Gabriele Kuhn, Ressortleiterin "Lebensart, KURIER

Ort: Rektoratssaal, MedUni Wien, Spitalgasse 23, 1090 Wien

Beginn: 18:00

Der Eintritt ist frei!



Finden Sie uns auch auf Facebook unter "Kurier Gesundheitstalk".

Nachstehend finden Sie eine Auswahl von bereits erschienenen KURIER-Artikeln zum Themenschwerpunkt Diabetes und Übergewicht.



Diabetes und Übergewicht

https://kurier.at/lebensart/gesundheit/gefaehrlicher-kugelbauch/809.605



https://kurier.at/lebensart/gesundheit/uebergewicht-ist-das-neue-rauchen/732.438



https://kurier.at/lebensart/gesundheit/zwei-milliarden-sind-uebergewichtig/728.713

Diabetes und Organe

https://kurier.at/lebensart/gesundheit/was-alles-auf-die-nieren-geht/810.553



https://kurier.at/lebensart/gesundheit/experten-warnen-vor-erhoehten-leberwerten/1.929.397



Die Bedeutung des Lebensstils, Vorbeugen mit Bewegung

https://kurier.at/lebensart/gesundheit/wie-die-umwelt-viele-dick-macht/752.050



Die Bedeutung des Schlafes

https://kurier.at/lebensart/gesundheit/schlafen-schuetzt-vor-uebergewicht/808.772



Therapie von Diabetes und starker Fettleibigkeit

https://kurier.at/lebensart/gesundheit/diabetestherapie-eine-nonstop-revolution/770.143

Service-Unterlagen der Österreichischen Diabetikervereinigung:

Selbst-Test: Wie sieht Ihr kulinarischer Alltag aus?