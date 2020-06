Krise reduziert die Lust auf Sex

Das heiße Blut der Südländer ist abgekühlt: Die Wirtschaftskrise hat in Italien und Spanien auch die Potenz im Bett massiv reduziert. 34 Prozent der Spanier und 21 Prozent der Italiener gaben in einer Umfrage des Pharmakonzers Pfizer an, dass die derzeitige Wirtschaftslage in ihrem Land ihre sexuelle Lust oder die Möglichkeit auf ein zufriedenstellendes Sexualleben beeinflusst. Als häufigste Barrieren für mehr Sex werden Stress, Müdigkeit und eine geringe Libido angegeben. Im wirtschaftlich stabilen Deutschland beklagten sich hingegen nur neun Prozent über ihr Sex­leben. Österreich war in der Umfrage nicht dabei .

"Jede länger anhaltende Stresssituation hat zu eine Verminderung der sexuellen Lust zur Folge", sagt dazu der Linzer Sexualmediziner und Männerarzt Georg Pfau. Die verstärkte Ausschüttung des Stresshormons Cortisol führe dazu, dass weniger männliche und weibliche Sexualhormone (Testosteron, Östrogene, Gestagene) gebildet werden.

Eine längerfristige Stresssituation könne bei Frauen auch zu Zyklusstörungen und einer verminderten Empfängnisbereitschaft führen: "Der Körper sorgt hier vor: Wenn es einem schlecht geht, ist Fortpflanzung nicht so wichtig. Zuerst müssen die eigenen Probleme gelöst sein."

Doch dies sei nur die biologische Komponente. "Die sexuelle Zufriedenheit hängt ganz wesentlich von psychischen und sozialen Faktoren ab: Wenn die Lust auf Sexualität eingeschränkt ist, leidet darunter auch die Beziehungszufriedenheit – hier gibt es einen direkten Zusammenhang", betont Pfau.

Wer aus Angst um den Job und die Zukunft der Familie unter Dauerstress stehe, dem fehle es nicht nur an sexueller Energie: "Es kommt zu Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Mattigkeit, bis hin zur Depression – und das wirkt sich massiv auf die Paarbeziehung aus."