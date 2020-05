Krebsrisiko durch Deo-Inhaltsstoff?

Können Deodorants krebserregend sein? Eine Studie an der Universität Genf verunsichert: Die Forscher haben in einem Laborversuch nachgewiesen, dass der Deo-Inhaltsstoff Aluminiumchlorid (ein Aluminiumsalz, Anm.) Brustzellen schädigt. Dabei behandelten sie menschliche Brustzellen mit Aluminiumchlorid – in Dosen, die bis zu 100.000-mal weniger hoch waren als in herkömmlichen Deodorants. Nach einigen Wochen zeigte sich ein abnormales Verhalten, das mit der ersten Phase einer tumorartigen Veränderung vergleichbar ist.

Schon seit Jahren kursieren Studien, die einen Zusammenhang zwischen Aluminiumsalzen und Brustkrebs dokumentieren. Erhöhte Aluminiumwerte wurden auch im Gehirn von Alzheimer-Patienten festgestellt – die Chloride sollen den Austausch zwischen dem zentralen Nervensystem und der peripheren Zirkulation beeinträchtigen.

„Die Inhaltsstoffe, die für Kosmetika zugelassen sind, wurden alle einer sehr rigiden Prüfung unterzogen“, beruhigt der Umweltdermatologe Univ.-Prof. Werner Aberer von der Uni-Klinik Graz. „ Aluminium wird außerdem in Impfstoffen eingesetzt, daher kommt es immer wieder ins Gerede.“ Umso mehr sei es seit vielen Jahren unter strenger Beobachtung und „es gab bisher keinen Beweis dafür, dass dadurch mehr Leute an Alzheimer oder Multipler Sklerose erkranken.“

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) beruhigt ebenfalls. Über die Haut würden nur 0,01 Prozent der Bestandteile von Deos aufgenommen. Untersuchungen an breiten betroffenen Bevölkerungskreisen hätten bisher keinen eindeutigen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen der Anwendung von Antitranspiranten und Brustkrebs erbracht. Daher werde derzeit nicht von ihrer Anwendung abgeraten. Aufgrund der unterschiedlichen Ergebnisse sei jedoch weiterer Forschungsbedarf gegeben.