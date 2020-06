Krebs: 15 Tests für individuelle Therapien

Österreichweit sind in den onkologischen Zentren bereits 15 Tests für individualisierte Krebs-Therapien verfügbar – etwa bei Brust-, Darm-, Lungen- oder Hautkrebs: Das sagte Freitag der Pharmakologe Univ.-Prof. Markus Müller, MedUni Wien, auf einer Konferenz über "Personalisierte Medizin" in der Krebstherapie in Wien. Dabei werden zuerst individuelle Gen-Merkmale der Krebszellen bestimmt. Je nach Ergebnis wird dann zielgerichtet die eine oder andere Therapie angewandt.

"Diese Erkenntnisse bieten wesentliche Vorteile für die Patienten. Es lassen sich Therapien anwenden und entwickeln, die deutlich gezielter wirken und weniger Nebenwirkungen haben", so Univ.-Prof. Heinrich Klech ( Vienna School of Clinical Research) .

"Es gibt einen enormen Fortschritt im Verständnis der molekularen Mechanismen in den Krebszellen", sagt Priv.-Doz. Gerald Prager, MedUni Wien. "Bisher ist es uns oft nur gelungen, in einem Straßennetz eine Ausfahrt zu sperren. Aber wir müssen zuerst die Verkehrsknotenpunkte in den Zellen identifizieren und dann die Süd-Ost-Tangente blockieren."