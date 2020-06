Krankenhaus-Durchfall wird oft übersehen

Man muss ins Spital und fängt sich dort eine Krankheit ein: Clostridium-difficile-Infektion, kurz CDI, ist so eine typische Krankenhauskrankheit. Sie entsteht infolge einer Infektion der Darminnenwand mit dem Bakterium C. difficile. Das Bakterium produziert Giftstoffe, die zu einer Entzündung des Darms führen, zu Durchfall und in manchen Fällen zum Tod. Patienten entwickeln CDI in der Regel nach einer Behandlung mit Breitbandantibiotika, die die normale Darmflora zerstören und damit die ungehemmte Ausbreitung von C. difficile ermöglichen.

CDI ist die häufigste Ursache einer im Krankenhaus erworbenen Diarrhö in Industrieländern, das Risiko einer CDI ist bei älteren Patienten besonders hoch. Bis zu 25 Prozent der CDI-Patienten erleiden einen Rückfall innerhalb von 30 Tagen nach der Erstbehandlung mit gängigen Therapien.

CDI war nun auf dem 24. Europäischen Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten, der vom 10. bis 13. Mai in Barcelona stattfindet, ein großes Thema, schließlich wurde hier die bisher größte europäische Studie über CDI präsentiert. Daten von 482 europäischen Kliniken wurden dazu ausgewertet. Das Ergebnis zeigt, dass an einem einzigen Tag durchschnittlich 109 Fälle von CDI aufgrund mangelnden Verdachts oder inadäquater Labortests übersehen werden. Jährlich sind das mehr als 39.000 unentdeckte Fälle.