Konkurrenz für Viagra: Das blaue Wunder wird „grün“

Das Geschäft mit der Potenz läuft besser denn je. Allein im Vorjahr machte der Patentinhaber Pfizer rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz damit. Seit 22. Juni dürfen auch andere Firmen das Potenzmittel vertreiben.

Aktuell sind laut AGES 26 Generika im österreichischen Arzneispezialitätenregister gelistet, die mit gleicher Wirkung und Sicherheit als Alternative zu Viagra verwendet werden können. Ob sie tatsächlich alle vermarktet werden, ist offen.

Unter ihnen ist auch ein echt steirisches Produkt – vom Medikamenten-Hersteller Gerot Lannach. Dessen Geschäftsführer sind der ehemalige Wirtschaftsminister Martin Bartenstein ( ÖVP) und dessen Ehefrau. Ein Firmensprecher verriet im Vorfeld: „Wir bringen eine Kautablette mit Minzgeschmack heraus, die deutlich günstiger sein wird.“ Also wird es künftig Potenzhilfe „made in Austria“ geben – in Form eines Minz-Zuckerls.

15 Jahre ist es her, seit mit Viagra die „zweite sexuelle Revolution“ begonnen hat und müde Lenden wieder zum Leben erweckt wurden. Doch war es stets ein teures Vergnügen, denn Viagra ist rezeptpflichtig und kostet 56 Euro (für eine Packung mit vier Tabletten). Das hauseigene Pfizer-Nachahmerprodukt, das unter dem Wirkstoffnamen „Sildenafil“ herauskommt, gibt’s künftig um 40,60 Euro. Auf dem Potenzmarkt ist eine regelrechte Preisschlacht zu erwarten.