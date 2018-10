Kinder-Ärztezentrum: Untersuchung auf Augenhöhe

Den drei Gründern der Schumanngasse ist gelungen, viele Kollegen vieler Fachrichtungen mit Kinderspezialisierung in ihre Ordination zu bekommen. Andreas Hanslik ist selbst Kinderkardiologe und schon lange am AKH Wien: „Wir wollten ein Kompetenzzentrum mit guten Ärzten errichten, in dem möglichst alles angeboten wird. Wenn man lange Zeit selber im Spital ist, kennt man gute Kollegen.“ Der Vorteil seien vor allem die kurzen Informationswege zu anderen Ärzten. „Hier kann ich an die Nebentür klopfen. Dadurch gehen auch weniger Informationen verloren, und es ist gut, wenn man die Arbeitsweisen der Kollegen kennt, denen man einen Patienten zuweist. Lila Seidl-Mlczoch, ebenfalls Mitgründerin, betont den Austausch: „Es geht oft wirklich nur um die Frage: Hast Du so was schon mal gesehen?“

Chronisch Kranke brauchen mehr

Im Therapieraum Krabbe spielt der 19 Monate alte Leo auf dem Boden. In der 16. Schwangerschaftswoche wurde bei ihm ein Herzfehler diagnostiziert, er kam vier Wochen vor dem Geburtstermin zur Welt und musste schon nach wenigen Tagen zum ersten Mal am Herz operiert werden. „Da hatte sein Herz die Größe einer Walnuss“, sagt Leos Mama Nicola. „Die zweite Operation hatte er dann mit drei Monaten und die dritte kommt, wenn er 15 Kilo hat.“ Nicola erzählt das locker, während Leo spielt und dabei von Lila Seidl-Mlczoch untersucht wird. Die ist auch Kinderkardiologin, betreut die Familie seit der Geburt. „Ich war mit ihr ständig in Kontakt“, erzählt Nicola, „sie können dir hier gut empfehlen, mit wem du noch reden könntest.“

Auf Kinder mit hohem Bedarf an medizinischer Versorgung hat sich die Schumanngasse auch spezialisiert. Andreas Hanslik: „Chronisch Kranke brauchen einfach oft mehr Disziplinen, auch Therapeuten.“ Nicola lächelt wissend, sie hatte hier neben Kinderarzt- und Kardiologie-Terminen auch welche bei Osteopathin und Homöopathin, anfangs auch bei der Stillberatung.

Wie sehr das Eltern vor Herausforderungen stellt, weiß Monika Resch. Die Gründerin arbeitet auf der Neonatologie im Wiener AKH und erzählt: „Dort bekommen die Eltern der Frühchen beim Heimgehen so eine lange Liste an nötigen Arztbesuchen, dass ich mir oft dachten: Wie geht sich das bitte aus? Daher war es mein Traum, so ein Kinderärztezentrum zu gründen.“