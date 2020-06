Kind erhielt völlig neues Hörimplantat

Nur mithilfe eines Gummibandes um den Kopf konnte der elfjährige Margomed bisher hören: Er besitzt keine Ohrmuscheln und auch kein Mittelohr. Das Gummiband drückte einen Schwingkörper in der Größe einer Zündholzschachtel auf seinen Kopf. Durch den aufgenommenen Umgebungsschall begann der Schwingkörper – und damit der gesamte Kopf – zu vibrieren. Auf diese Weise wurden die Schallwellen an das Innenohr übertragen. Doch diese sehr unangenehme Vorrichtung ist für Magomed seit knapp zwei Wochen Geschichte: Als erstes Kind weltweit erhielt er an der Uni-Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten der MedUni Wien / AKH Wien ein sogenanntes Knochenleitungsimplantat. Damit wird der Schall nicht über den natürlichen Weg des Hörens – also über Außen- und Mittelohr –, sondern direkt über den Schädelknochen an das Innenohr weitergegeben.

"Aufgrund einer Fehlbildung hat Magomed auch keine schwingenden Teile im Mittelohr wie Trommelfell, Hammer, Amboss und Steigbügel", sagt Univ.-Prof. Wolf-Dieter Baumgartner.

3-D-Modell Mittels hochauflösender Computer-Tomografie erstellten die Wissenschaftler der HNO-Klinik unter der Leitung von Univ.-Prof. Wolfgang Gstöttner zunächst ein 3-D-Modell des Schädels. Damit wurde jene Stelle in der Nähe des Ohres festgelegt, an der anschließend Baumgartner in einer knapp einstündigen Operation das Knochenleitungsimplantat einsetze.

"Die bisherige Lösung mit dem Gummiband hatte viele Nachteile", erzählt Baumgartner. "Nahm Margomed die ganze Vorrichtung ab, hörte er kaum etwas. Außerdem vibrierte der gesamte Kopf und die Schallübertragung an das Innenohr war auch nicht optimal."