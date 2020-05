Kein Freifahrtschein für mehr Kilos

Die Auseinandersetzung könnte heftiger nicht sein: „Diese Studie ist ein riesiger Berg aus Müll“, sagt Walter Willett von der US-Harvard School of Public Health. Ganz anders Steven Heymsfield und William Cefalu vom US-Pennington Biomedical Research Center: „Möglicherweise ist nicht bei allen Menschen mit Übergewicht und leichter Fettleibigkeit – besonders bei chronischen Kranken – eine Therapie zur Gewichtsreduktion notwendig.“

Auslöser des Streits: Eine Auswertung von 97 Studien mit 2,9 Millionen Teilnehmern durch Katherine Flegal von den Centers for Disease Control in Maryland. Demnach ist die Sterblichkeit unter Übergewichtigen am geringsten – in ihrer Gruppe gab es um sechs Prozent weniger Todesfälle als unter Normalgewichtigen – der KURIER berichtete. „Diese Studie ist ganz sicher kein Freifahrtschein für eine Gewichtszunahme“, betont Primar Univ.-Prof. Friedrich Hoppichler, Ärztlicher Direktor und Leiter der Abteilung für Innere Medizin des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Salzburg. Er ist Initiator des Vereins SIPCAN, der Projekte für eine gesunde Ernährung von Jugendlichen durchführt.

„Für Kinder und Jugendliche gelten die Aussagen der Studie überhaupt nicht, und aus meiner Sicht auch nicht für Erwachsene bis ca. 65. Denn meine Erfahrung und auch die Ergebnisse anderer Studien gehen in eine ganz andere Richtung.“

Denn zum einen sage der Body-Mass-Index (nach diesem wurden die Studienteilnehmer in normal- und übergewichtig eingeteilt) nur etwas über das gesamte Körpergewicht, aber nichts über die Verteilung des Fetts im Körper und auch nichts über den Anteil der Muskelmasse aus, sagt Hoppichler: So kann ein Sportler mit viel Muskeln und wenig Fett den gleichen BMI haben wie ein Mensch mit wenig Muskeln und viel Fett: „Muskulöse Sportler wie Hermann Maier wären laut BMI übergewichtig.“