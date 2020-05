"Kaisergeburt": Blick aufs Baby

Ich komme gerade von einer Kaisergeburt“, sagt Prof. Wolfgang Henrich, Direktor der Klinik für Geburtsmedizin an der Charité in Berlin zum KURIER: „Die Eltern waren sehr, sehr glücklich.“ Kaisergeburt: So nennt Henrich die von ihm praktizierte neue Version des Kaiserschnitts, berichtet Der Spiegel.

Normalerweise sieht die Mutter dabei nicht, wie das Kind durch den eröffneten Unterbauch geholt wird: Ein steriles OP-Tuch verdeckt den Eingriff, das Kind wird den Eltern nur kurz gezeigt und gleich dem Kinderarzt übergeben. „Bei uns hebt der Anästhesist in der Sekunde des Austritts des Kindes aus dem Körper den Kopf der Mutter an“, erzählt Henrich. „Der erste Blickkontakt soll nicht zwischen Kind und Hebamme oder Kind und Geburtshelfer, sondern zwischen den Eltern und Kind erfolgen. Gegenüber einem herkömmlichen Kaiserschnitt lassen wir das Kind deutlich langsamer herausgleiten.“ Die Mutter soll dabei mitpressen.

Anschließend wird das Kind vom Vater abgenabelt und der Mutter gleich auf die Brust gelegt.