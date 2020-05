Kaffeegenuss mit Vorteilen

"Man kann aber nicht pauschal sagen, dass Kaffeekonsum immer gesund ist", sagt Univ.-Prof. Veronika Somoza, neue Professorin für die Biofunktionalität von Lebensmitteln an der Universität Wien (siehe unten). "Es kommt auf die Menge an. Man sollte es bei einem moderaten Konsum von drei, maximal vier Tassen zu je 150 Milliliter pro Tag belassen, um negative Effekte von Koffein weitgehend zu vermeiden."

Bei einer derartigen Menge habe sich unter anderem auch ein verringertes Risiko von Typ-2-Diabetes, Alzheimer-Erkrankungen sowie bestimmten Krebsarten (z. B. Darm- oder Prostatakrebs) gezeigt. "Die Betonung liegt aber auf vermindertem Risiko. Kaffee bietet keinen Schutz vor derartigen Erkrankungen."



"Aus gesundheitlichen Gründen wäre am besten entkoffeinierter Kaffee", sagt Somoza: "Da hat man die Schutzeffekte etwa vor Typ-2-Diabetes, vermeidet aber gleichzeitig mögliche negative Auswirkungen auf das Zentralnervensystem wie etwa eine erhöhte Herzfrequenz." Laut einer neuen Studie der Universität von Detroit kann der tägliche Konsum von zwei Dosen eines Energy-Drinks den Blutdruck ansteigen lassen, berichtete Studienleiter James Kalus auf einem Kardiologenkongress in Orlando. Anders sei dies bei Kaffee: Studien würden zeigen, dass sich der Körper an den Konsum vergleichbarer Mengen Koffein in Kaffee in der Regel nach wenigen Tagen gewöhne, den Blutdruck also nicht dauerhaft erhöhe.



Doch auch hier rät Somoza zur Vorsicht: "Es gibt empfindliche Personen, bei denen Kaffee eine Blutdruckerhöhung bewirken kann." Überholt ist die Ansicht, dass Kaffee ein Flüssigkeitsräuber ist und entwässere. Somoza: "Man kann ihn zur täglichen Flüssigkeitszufuhr dazuzählen."