Jeder vierte Österreicher stirbt an Krebs

Grundsätzlich sieht Zielonke die Entwicklung der Zahlen jedoch positiv. "Sie nehmen nur zu, weil es immer mehr ältere Menschen gibt. Das geht Hand in Hand mit dem Rückgang von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Menschen werden alt genug, um Krebs zu bekommen."

Und sie überleben ihn auch immer öfter. So liegt die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei einem Prostatakarzinom in Österreich bei 90,4 Prozent. Der Europadurchschnitt liegt bei 83,4 Prozent, Großbritannien erreicht 80,4 Prozent, Bulgarien gar nur 50,5 Prozent.

Durch Screening-Programme in den 2000er-Jahren wurden viele Prostatakarzinome in Österreich früh entdeckt – das zeigt sich in der Statistik. Die Zahl der Neuerkrankungen ist in den vergangenen zehn Jahren um 28 Prozent zurückgegangen.

Beim Brustkrebs-Screening, das derzeit in Österreich anläuft, erwartet Zielonke nicht solche dramatischen Sprünge. „Das Mammografie-Angebot wurde auch bisher gut genutzt also wird sich da nicht so viel tun.“

Stark rückläufig ist laut Zielonke die Zahl der Patienten mit Magenkrebs. Der Trend zeige sich generell in westlichen Nationen, da Lebensmittel besser gelagert werden. „Auch die Entdeckung des Helicobacter Pylori, ein Magenbakterium, hat stark dazu beigetragen, dass nicht mehr so viele Menschen an Magenkrebs erkranken.“

Die stetig wachsenden medizinischen Erkenntnisse und Fortschritte machen Hoffnung auf noch bessere Therapien und Überlebenschancen. So wird etwa im Grazer „BioNanoNet“ an maßgeschneiderten Nanopartikeln geforscht. Sie können leicht in Tumorgewebe eindringen und sollen sowohl Therapieoptionen als auch Diagnostik vorantreiben.