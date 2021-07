Jede zweite Bodylotion hormonell belastet

Der Sinn dieser hormonell wirksamen Chemikalien liegt darin, die Haltbarkeit der Produkte zu verlängern, auch ihre Hautverträglichkeit wird von der Industrie geschätzt. Doch dagegen spricht die lange Liste der möglichen Auswirkungen auf den menschlichen Körper, die Prof. Andreas Lischka, ehem. Vorstand der Kinderklinik Glanzing aufzählt: "Die männliche und weibliche Fortpflanzung wird beeinträchtigt, etwa in Bezug auf Spermienzahl und -Beweglichkeit. Parabene wirken sich auch auf Brust-, Prostata- und Hodenkrebs aus." So seien bei Untersuchungen von Tumoren von Brustkrebspatientinnen bis zu fünf verschiedene Parabene feststellbar gewesen.

"Die Chemikalien können auch die Plazentaschranke passieren, in den Blutkreislauf des Fötus eintreten und Entwicklungsstörungen verursachen." Parabene in Cremen seien wenige Stunden nach lokaler Applikation sogar in der Schilddrüse nachweisbar.