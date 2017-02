Allein im Jänner 2017 wurden in Österreich bereits mehr Masernfälle registriert, als im gesamten Jahr 2016. Masern gilt als meldepflichtige Virus-Erkrankung - insgesamt 32 Infektionen in sieben Bundesländern registrierte das nationale Meldesystem. Allein in der Steiermark waren es sieben. Für Infektionsspezialisten ist das eine alarmierende Entwicklung. Am Freitagnachmittag beschlossen Experten des Gesundheitsministeriums, der AGES und der Landessanitätsdirektionen notwendige Sofortmaßnahmen. Dazu zählen etwa Bereitschaftsdienste in den Bundesländern und behördliche Präventions- und Kontrollmaßnahmen. Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser ruft Nicht-Geimpfte auf, sich gegen die oft unterschätzte Infektionskrankheit frühestmöglich mit einer Impfung zu schützen.

Keine harmlose Kinderkrankheit

Masern gelten noch immer bei vielen Menschen als harmlose Kinderkrankheit. Tatsächlich zählt die Infektion aber zu einer der infektiösesten Viruserkrankungen. Sie äußern sich mit einem typischen Hautausschlag, meist treten vorher Fieber oder Husten und Schnupfen auf. Unbehandelt kann sich die Infektion auf das Gehirn ausdehnen und die gefährliche Gehirnhautentzündung verursachen, die tödlich enden kann. Zudem wird auch das Immunsystem geschwächt. Das zeigte 2015 eine Studie im Fachmagazin Science - der KURIER berichtete. Masern werden durch Tröpfcheninfektion übertragen, die Krankheit ist hochansteckend. Ein Infizierter steckt im Schnitt zwölf bis 18 weitere Menschen an.

Impfung schützt vor einer Infektion

Im österreichischen Impfplan ist für Kinder eine kostenlose Dreifachimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) vorgesehen. Es wird zwei Mal geimpft ( (ab dem elften Lebensmonat, nach frühesten vier Wochen die zweite Impfung), dadurch bildet der Organismus Antikörper, die eine spätere Infektion verhindern, aus. Bei einer Durchimpfungsrate von mehr als 90 Prozent könnte die Krankheit, wie es die WHO plant, ausgerottet werden. Doch immer mehr Menschen sind skeptisch gegenüber Impfungen. In Österreich liegt die Durchimpfungsrate derzeit bei etwa 70 Prozent. Damit ist die sogenannte "Herdenimmunisierung" nicht mehr durchgehend aufrecht zu erhalten, warnen Experten.

Impflücken gibt es bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen bis 45, die als Kleinkinder noch nicht zwei Mal gegen Masern geimpft wurden. Und die Jahrgänge 1966 bis 1976 haben – sofern nicht ein natürlicher Schutz durch eine Erkrankung im Kindesalter besteht – einen Impfstoff erhalten, der heute wahrscheinlich nicht mehr wirkt. Bis 45 Jahre ist der Impfschutz kostenlos.