Im OP so sicher wie im Cockpit

Vergessene Operationstücher, übersehene Allergien, Überdosierungen oder die Amputation des falschen Beines (passiert glücklicherweise selten): Solche Fehler gehören in Österreich noch immer zum medizinischen Alltag. Schätzungen zufolge kommen in Österreich jährlich 7500 Patienten aufgrund von Fehlern im Krankenhaus zu Schaden. Drei von 1000 Patienten, die in Akutspitälern aufgenommen werden, erleiden sogar schwere bis tödliche Komplikationen. Das wäre vermeidbar. Univ.-Prof. Norbert Pateisky, Experte für Patientensicherheit an der MedUni Wien, ist überzeugt: "Nicht Nachlässigkeit oder mangelnde Erfahrung gefährden Patienten, sondern systembedingte Routinefehler. Wenn die Leute gezwungen sind, übermüdet, hungrig und in einer stressigen Atmosphäre zu arbeiten, werden Pannen geradezu provoziert."

Das Vorbild zur Erhöhung der Patientensicherheit ist die Luftfahrt – hier wurden nach vergleichbaren Situationen die nötigen Konsequenzen gezogen und regelmäßige Trainings eingeführt. Die Eckpfeiler sind auf den Alltag im Krankenhaus übertragbar: Effizientes Teamwork, offene Kommunikation und optimierte Entscheidungsfindung in Risikosituationen.

Wie in der Luftfahrt ist es auch in der Medizin essenziell, dass ganze Teams gemeinsam trainiert werden. Internationale Studien haben beachtliche Erfolge solcher "Medical Team Trainings" gezeigt: Die deutsche Stiftung Gesundheit fand heraus, dass allein der Einsatz von Checklisten die Komplikationen im Spital um ein Drittel und die Todesfälle um 40 Prozent reduzieren kann.

Das renommierte New England Journal of Medicine veröffentlichte eine Studie, wonach lebensgefährliche Infektionen auf 103 teilnehmenden Intensivstationen mithilfe von Teamtrainings um 66 Prozent reduziert werden konnten. In dem 18 Monate dauernden Vergleichszeitraum starben um 1500 Patienten weniger als zuvor. Außerdem ersparte man sich mehr als 100 Mio. Dollar (78 Mio. Euro) an Behandlungskosten durch das Vermeiden der Infektionen.