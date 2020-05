Hoffnung bei Alzheimer

Rudi Assauer (67) kennt man für seine Liebe zu Zigarren, Bier und schönen Frauen. Nicht umsonst gilt der ehemalige Manager des Fußballklubs Schalke04 als größter Macho der deutschen Bundesliga. Mit seiner Autobiografie „Wie ausgewechselt“ schockt er nun seine Nation. Er bekennt sich öffentlich zu seiner Alzheimer-Erkrankung.

„Ich habe eines Tages gemerkt, dass der Kopf in manchen Situationen nicht so wollte, wie ich wollte. Als wäre da oben eine Tür zu, zack – einfach geschlossen.“ In berührenden Worten beschreibt Assauer, wie es nach seiner Mutter und seinem Bruder auch ihn „erwischt“ hat: „ Da ist dieses Schamgefühl. Wenn es eine Sache in der Welt gibt, vor der ich immer Angst hatte, so richtig gut Schiss auf Deutsch, dann Alzheimer.“ Und wie er heute mit der Krankheit umgeht: „Wie pervers! Ich darf nicht vergessen, meine Tabletten gegen das Vergessen zu nehmen. Da wirst du ganz kirre im Kopf.“

Auch, wenn es noch immer keine Impfung gegen Alzheimer gibt, bleibt die Hoffnung auf ein Heilmittel aufrecht. „Derzeit sind nur symptomatische Therapien zugelassen“, erklärt Univ.-Prof. Peter Dal-Bianco, der die Spezialambulanz für Gedächtnisstörungen an der Universitätsklinik für Neurologie in Wien leitet. Das Fortschreiten der Symptome kann dadurch um etwa ein Jahr verzögert werden.

Allerdings gibt es derzeit mehrere Impfstudien in fortgeschrittener Phase: „Bei der passiven Therapie werden Antikörper injiziert, die die krankmachenden Eiweißfädchen aus dem Hirngewebe entfernen“, erklärt Dal-Bianco. Bei der aktiven Therapie werde der Körper dazu gebracht, diese Antikörper selbst zu bilden. „Beide Ansätze setzen früher an als die bisherigen Therapien, aber sie können den Verlauf der Krankheit auch nicht stoppen, sondern nur bremsen.“

Wie wirksam die Impfungen tatsächlich sind, wird sich noch weisen. „Das ist Zukunftsmusik. Die Beobachtungszeit bei einer so langsam fortschreitenden Krankheit muss dementsprechend lang sein“, sagt Dal-Bianco. Sollten die derzeit laufenden Studien positive Ergebnisse liefern, würde es fünf Jahre dauern, bis ein Medikament für jeden Betroffenen erhältlich ist.