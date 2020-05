Hausarbeit hilft nicht beim Abnehmen

Studienleiter Marie Murphy, Universität von Ulster: " Hausarbeit ist eine körperliche Aktivität und sollte deshalb theoretisch die Menge der verbrannten Kalorien erhöhen. Aber wir fanden einen negativen Effekt auf das Gesamtgewicht. Das bedeutet, dass die Menschen entweder das Ausmaß ihrer körperlichen Anstrengung durch Hausarbeit überschätzen, oder dass sie nachher einfach zu viel Essen - im Vergleich zu der Kalorienmenge, die sie zuvor verbraucht haben."

Deshalb müsse man in allen Empfehlungen "den Menschen bewusst machen, dass die Bewegung bei der Hausarbeit nicht intensiv genug, um etwas zum wöchentlichen empfohlenen Bewegungspensum beizutragen und dass es zusätzlich körperlich noch anstrengenderer Aktivitäten bedarf."

"Die Bewegungsintensität sollte so sein, dass man kräftiger atmen muss, das Herz schneller schlägt und man sich wärmer fühlt", sagt Chris Allen von der Britschen Herzstiftung. "Wenn Sie das mit der Hausarbeit nicht erreichen, können Sie diese auch nicht zu ihrem Bewegungspensum rechnen." Was hingegen ganz sicher dazuzählt: Rasches Gehen und Stiegensteigen - beides lässt sich für viele leichter in den Alltag einbauen als ein Besuch im Fitnesscenter oder eine extra Laufeinheit.