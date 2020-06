Harte Zeiten für die Schmerzmedizin

Eine Untersuchung der Universitätsklinik Graz aus dem vergangenen Jahr lieferte ernüchternde Daten: Von 44 Schmerzambulanzen in Österreich wurden in den vergangenen drei Jahren zehn geschlossen. "Dieses Ergebnis macht bestürzt", so Kress. Der Hauptgrund sei Personal- und Ressourcenmangel. Am Wiener AKH wurde im Jänner 2014 eines von zwei Schmerz-Diensträdern – eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung, auch an Wochenenden und Feiertagen – ersatzlos gestrichen.

Da Ärzte in Zukunft "nur" noch 48 Stunden pro Woche arbeiten dürfen, wisse man nicht, wie und ob das übrig gebliebene Dienstrad am AKH beibehalten werden könne. Kress prognostiziert monatelange Wartezeiten und die Notwendigkeit von fachärztlichen Überweisungen. "Jetzt brechen strukturelle Defizite durch. Es fehlt ein flächendeckendes Versorgungskonzept. Politiker können die Lage nicht mehr schönreden", beklagte der Mediziner. "Es steht schlecht um die Schmerzmedizin in Österreich."