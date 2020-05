Grippe-Saison "kann ziemlich heftig werden"

„Wir haben mehrere durchschnittliche Grippe-Saisonen hinter uns – es ist klar, dass wieder einmal eine stärkere kommen wird. Ob dieses Jahr oder erst danach – das lässt sich noch nicht sagen“, so Redlberger-Fritz. Sollte sich das H3N2-Virus ausbreiten, hätten die meisten Kleinkinder keinen Schutz: Voriges Jahr gab es nur eine sehr schwache A/H3N2-Welle, die beiden Jahre davor eine A/H1N1-Welle. „Die Kinder infizieren Eltern und Großeltern und sind die Motoren einer Epidemie. Über Kindergärten und Schulen breiten sich die Viren rasch aus.“

Sozialmediziner Univ.-Prof. Michael Kunze: „Noch ist es bei uns nicht dramatisch, aber wir können nichts ausschließen. Es kann noch ziemlich heftig werden.“

„Irgendwann kommt eine schwere Welle“, sagt Allgemeinmediziner Paul Prem, ärztlicher Leiter des Ärztefunkdienstes in Wien: „Es ist nur eine Frage der Zeit.“

In Teilen Europas steigen die Erkrankungszahlen bereits deutlich an: So melden die Schweizer Behörden bereits offiziell eine Grippe-Epidemie , auch Tschechien oder Frankreich verzeichnen deutlich steigende Virusnachweise. Beim Wiener Ärztefunkdienst nimmt man die Situation sehr ernst: „Wir stocken für die kommenden Wochenenden und Nächte die Zahl der fahrenden Ärzte auf bis zu 20 auf“, so die organisatorische Leiterin, Hanna von Schrader.

In den USA hat eine enorme Nachfrage nach „flu shots“ (Grippeschutzimpfungen) eingesetzt: Regional kommt es bereits zu Engpässen. „Eine Impfung ist jetzt auf jeden Fall noch sinnvoll“, betont Redlberger-Fritz.

Die US-Seuchenkontrollbehörde CDC wirbt unterdessen mit prägnanten Sprüchen für die Grippe-Impfung: „Spread fun, not flu“ (Verbreite Freude, nicht die Grippe). Der Chefmediziner Sanja Gupta des US-TV-Senders CNN rät: „Waschen Sie sich die Hände für die Dauer von zwei ,Happy-Birthday‘-Songs – mit Seife und Wasser.“