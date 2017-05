Heftige Kritik am österreichischen Brustkrebs-Früherkennungsprogramm üben jetzt führende Experten im Bereich Brustgesundheit. Zwar sei die Qualität der Vorsorgeuntersuchungen deutlich gestiegen, doch würden viel zu wenig Frauen am Screening-Programm teilnehmen. Die Österreichische Gesellschaft für Senologie (ÖSG, Brustgesundheit) ortet gravierende Mängel.

"Das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm hat die Qualität der Untersuchungen deutlich verbessert", sagte Donnerstagvormittag die Strahlentherapeutin Univ.-Prof. Alexandra Resch, Leiterin des Röntgeninstituts mit dem Schwerpunkt Brustgesundheit im Franziskusspital Margareten und Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Senologie. "Das Problem ist allerdings, dass viel zu wenige Frauen am Programm teilnehmen."

Nur wenig "neue" Frauen

Der Effekt, Frauen zur Untersuchung zu bringen, die sonst wenig Kontakt zum Gesundheitssystem haben, sei nicht eingetreten, so Resch. So sei beispielsweise in Wien nur ein Prozent der im Rahmen des Brustkrebs-Früherkennungsprogramms untersuchten Frauen ab 50 zuvor noch nie bei einer Mammographie gewesen.

Darüber hinaus ist insbesondere in der Gruppe der 60- bis 70-jährigen Frauen, die ein besonders hohes Erkrankungsrisiko aufweist, die Teilnahmequote besonders niedrig. "Offenbar wird hier über Medien und Werbemaßnahmen eine 'falsche Awareness' gebildet, die suggeriert, dass jüngere Frauen öfter betroffen sind - was jedoch völlig falsch ist. Um das Bewusstsein zu schaffen, auch diese Zielgruppe anzusprechen und dadurch die Teilnahmerate zu erhöhen, muss deultich mehr Geld in die Hand genommen werden."

Mangelnde Einbindung der Gynäkologen

Ein weiteres Problem sieht der Gynäkologe Univ.-Prof. Dr. Christian Singer, Leiter der Brustgesundheit an der Universitätsfrauenklinik Wien und Vizepräsident der ÖGS, in der mangelnden Einbeziehung und Wertschätzung der niedergelassenen Gynäkologen: „Frauenärzte fühlen sich ausgeschlossen und nicht adäquat über das Programm informiert. Sie erhalten einen Brief, dass ihre Patientin an der Untersuchung teilgenommen hat, werden aber nicht einmal über das Ergebnis dieser Untersuchung informiert.“

Stärker in das Programm einbezogen werden müssten aber auch alle beteiligten Fachrichtungen im Rahmen der Assessments in Spitälern. „Bei verdächtigen Befunden ist es notwendig, dass jedes beteiligte medizinische Fach selbst die Ergebnisse der Abklärungsuntersuchungen nach international anerkannten Kriterien dokumentiert, sonst passieren Fehler“, sagte Univ.-Prof Angelika Reiner, Pathologin, Abteilungsvorstand des Pathologisch-Bakteriologischen Instituts im SMZ Ost – Donauspital Wien und Vizepräsidentin der ÖGS. „Dafür ist es notwendig, die Ärzte aller beteiligten Fachrichtungen ins gemeinsame Boot zu holen und gleichzeitig mehr personelle Ressourcen für Dateneingabe und Datenqualität zur Verfügung zu stellen.“

Daten fehlen

Ein weiterer Kritikpunkt am Brustkrebs-Früherkennungsprogramm ist das Fehlen von Daten, die eine seriöse Evaluierung überhaupt erst möglich machen. „Es gab keinerlei Evaluierung des Ist-Zustands vor Beginn des Programms“, sagte Singer. „Wie soll man eine Verbesserung der Sterblichkeitsrate nachweisen, wenn man nicht weiß, wie hoch sie vorher war? Was wir brauchen, ist ein klinisches Krebsregister, um Therapien und den Früherkennungswert evaluieren zu können.“

Was der erste offizielle Evaluationsbericht des Programms ergab, lesen Sie hier.

Die Österreichische Gesellschaft für Senologie ist ein interdisziplinäres Forum für Brustgesundheit. Sie fördert den Erfahrungssaustausch zwischen allen Fachrichtungen und Personen, die sich mit der Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Brustdrüse beschäftigten.