Glück ist unabhängig von Geld und Bildung

„Etwa 30 Prozent des Glücks sind genetisch bedingt“, erklärt Veenhoven. Der Rest würde von den Lebensumständen und den Wahlmöglichkeiten in einem Land abhängen. Die Einkommensverteilung, der soziale Status oder der Grad der Bildung hätten hingegen sehr wenig Einfluss auf das Glücksgefühl des Einzelnen. So fand Veenhoven heraus, dass die Dänen sich auf einer Skala von 1 bis 10 mit 8,3 zu den glücklichsten Menschen weltweit zählen dürfen. Die Österreicher sind mit 7,6 zwar ein gutes Stück dahinter – aber immerhin noch glücklicher als die US-Amerikaner (7,4), die Deutschen (7,2) oder die Franzosen (6,6). Zu den unglücklichsten Menschen weltweit gehören die Einwohner des Irak (4,7) und von Zimbabwe (3,0).

Laut Ulla Konrad, der Präsidentin des Berufsverbands Österreichischer Psychologen, haben sich bei Studien sechs Charakterstärken herauskristallisiert, die ein Mensch braucht, um sich wohler zu fühlen: Optimismus, Dankbarkeit, Humor, Hoffnung, Liebesfähigkeit und Neugier.

„Allerdings hat auch die positive Psychologie ihre Grenzen. Es gelingt nicht immer, Glücksmomente in seinem Leben zu erkennen – etwa aufgrund einer Erkrankung. Das sollte man nicht vergessen“, betont Konrad.

Was ist also der beste Weg zum ewigen Glück? Veenhoven empfiehlt global, die Lebensqualität in der Gesellschaft zu verbessern: „Auch, wenn der Bildungsgrad des Einzelnen keinen Einfluss auf sein Glück hat, je größer die Wahlmöglichkeiten, desto zufriedener ist die Bevölkerung.“ Für den Einzelnen macht meist der Vergleich glücklich. Auf der Glücks-Plattform www.happinessindicator.com (in englischer Sprache) sammelt Veenhoven die Glücks-Daten von mittlerweile rund 14.000 Menschen. Die Webseite hilft jedem, sein eigenes Glücksempfinden zu bewerten, zu vergleichen und individuelle Wege zu mehr Glück zu finden.