Zehn Gründe für berechtige Hoffnung in der Coronakrise

Corona, Corona, Corona: Nach einem Jahr Pandemie sehnt man sich nach einem Silberstreif am Horizont. Trotz aller Unsicherheiten gibt es positive Entwicklungen: Etwa mehr Tests, bessere Therapien oder angekündigte Impfstofflieferungen. Obwohl auch der Epidemiologe Gerald Gartlehner Anlass zur Hoffnung sieht, geht er nach wie vor von einem Lockdown im März aus: "Was mir ein bisschen Hoffnung bereitet, ist, dass sich so viele Personen plötzlich testen lassen. Das könnte uns schon helfen, das Wachstum etwas zu verlangsamen. Aber in Wirklichkeit ist es nur Spekulation – niemand kann mit Sicherheit einschätzen, wie es im März aussehen wird. Wir haben wenig Spielraum nach oben." Auch der Virologe Christoph Steininger betont: "Durch Massentests tut sich sehr viel, auch Impfungen zeigen erste positive Effekte. Aber das ändert nichts daran, dass das Virus noch einige Zeit eine Herausforderung bleibt."

1) Weltweit weniger Neuinfizierte

In Österreich sind die Zahlen zuletzt zwar wieder etwas gestiegen, aber weltweit geht die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen seit fünf Wochen zurück, gab WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bekannt. Fünf Millionen Neuinfektionen weltweit waren es in der Woche ab 4. Jänner, 2,7 Millionen in der Vorwoche. Allerdings haben sich die zuerst in England bzw. Südafrika nachgewiesenen neuen infektiöseren Varianten weiter verbreitet.

Die WHO führt den Rückgang auf vermehrtes Einhalten der Hygienemaßnahmen, wie das Tragen der Masken, zurück. Einige Experten gehen auch von einer Herdenimmunität in manchen Regionen aus. Allerdings ergab Ende Jänner eine Studie von Demografen der Österr. Akademie der Wissenschaften, dass selbst in Corona-Hotspots wie den

US-Bundesstaaten New York und New Jersey vermutlich erst weniger als 20 Prozent der Bevölkerung infiziert waren. Virologin Monika Redlberger-Fritz, MedUni Wien, sieht "einen ganz normalen Verlauf". Jede Infektionswelle steige an und falle dann ab. "Das war während der ersten Welle so, jetzt sind wir weltweit in der zweiten Welle."