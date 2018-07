Warum Sie jetzt barfuß gehen sollten

Schritt für Schritt

Sommer und Urlaub – die ideale Zeit, um die Schuhe im Schrank zu lassen. Allerdings mit Vorsicht und wohldosiert. Experten raten, es unbedingt langsam anzugehen, denn nicht nur die Haut an den Sohlen muss sich an die neuen Herausforderungen gewöhnen, auch die Gelenke, Sehnen und Muskeln müssen sich darauf einstellen und dementsprechend neu justieren. „Man wird überrascht sein, wie schnell Ermüdungserscheinungen im Bereich des Fußes und der Wade auftreten“, so der Orthopäde. Viele Menschen übertreiben es gerade zu Urlaubsbeginn mit der Schuhabstinenz und wundern sich, wenn sie Muskelkater oder -krämpfe plagen.

Mit den Fußmuskeln verhält es sich nicht anders als mit all den anderen Muskeln: Sie sollten nicht überanstrengt werden. Und ein Trainingserfolg stellt sich nur ein, wenn auch Pausen eingehalten werden. „Je eine Stunde am Vormittag und am Nachmittag können für ungeübte Barfußgeher schon ausreichen“, empfiehlt Sabeti und verweist auf die rund 60 Muskeln, 100 Bänder und 200 Sehnen, die in den Füßen für einen reibungslosen Ablauf verantwortlich sind. Die Podologin Petra Hell rät überhaupt dazu, die ersten Schritte im Wasser zu machen, vor allem Menschen mit Übergewicht. „So wird das Gewicht von den Füßen genommen. Am besten beginnt man im tieferen Wasser und arbeitet sich in seichteres vor.“

Sie hat genug Patienten, die tatsächlich fast nie barfuß gehen, sogar in der Wohnung tragen sie Hausschuhe oder Schlapfen. Auch exzessive High-Heels-Trägerinnen müssen oft erst wieder lernen, wie man ergonomisch richtig geht. Für diese Gruppen kann Barfußgehen gerade zu Beginn fast zum Leistungssport werden.

Neben dem physikalischen Aspekt kommen noch die neuen Sinneswahrnehmungen dazu, die der direkte Bodenkontakt mit sich bringt – und diese müssen verarbeitet werden. Denn wer jeden Tag in Schuhen steckt, muss sich erst wieder daran gewöhnen, wie sich nasses Gras anfühlt und dass das auch piksen kann. Zigtausende Nervenenden an den Fußsohlen, es sind mehr als im Gesicht, leiten die Signale an das Gehirn weiter, wo dann der weitere Bewegungsablauf entschieden wird. Die Stimulation hat Auswirkungen auf den gesamten Organismus, auch auf die inneren Organe. Verantwortlich dafür sind die sogenannten Reflexbögen und Verschaltungen im Körper, die durch Sensibilisierungspunkte an der Sohle aktiviert werden.