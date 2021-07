"Vollimmunisiert" - und trotzdem infiziert: Dieser Fall bei den Salzburger Festspielen sorgt jetzt für Aufsehen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.Es konnte mittlerweile gezeigt werden, dass geimpfte Personen durch eine geringere Viruslast auch eine reduzierte Virusausscheidung aufweisen und darum deutlich weniger ansteckend sind als nicht geimpfte Personen.

Ab wann ist mit dem höchsten Schutz zu rechnen?

Laut der Fachinformtion ab dem 8. Tag nach der zweiten Impfung mit Comirnaty (Biontech/Pfizer), ab dem 14. Tag nach der zweiten Impfung mit Spikevax (Moderna), ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung mit Vakzevria (Astra Zeneca) und ab dem 15. Tag nach der ersten und einzigen Impfung mit dem Impfstoff von Janssen (Johnson & Johnson).

"Es konnte mittlerweile gezeigt werden, dass geimpfte Personen durch eine geringere Viruslast auch eine reduzierte Virusausscheidung aufweisen und darum deutlich weniger ansteckend sind als nicht geimpfte Personen", heißt es in den Anwendungsempfehlungen. Allerdings: Die Delta-Variante führte dazu, dass der Schutz gegen Infektionen und milde Erkrankungen zurückgegangen ist - das Robert-Koch-Institut schreibt von "einer reduzierten Wirksamkeit": Die Schutzwirkung gegen jegliche Form einer symptomatischen Erkrankung lag bei 88 Prozent bei Comirnaty und 60 Prozent bei Vakzevria nach einer vollständigen Immunisierung. Bei einer unvollständigen Impfserie (1 Dosis) wurde jedoch eine stark verringerte Wirksamkeit gegen die Deltavariante nachgewiesen. Diese lag für Comirnaty und Vaxzevria bei 33% gegen jegliche Verlaufsschwere.

Wieso gibt es auch Covid-19-Todesfälle unter Geimpften?

Weil kein Impfstoff eine Schutzwirkung von 100 Prozent hat.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person trotz vollständiger Impfung PCR-positiv wird, ist bereits niedrig, aber nicht Null", heißt es beim Robert-Koch-Institut. "In welchem Maß die Impfung darüber hinaus die Übertragung des Virus weiter reduziert, kann derzeit nicht genau quantifiziert werden. Auf Basis der bisher vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass die Viruslast bei Personen, die trotz Impfung mit SARS-CoV-2 infiziert werden, stark reduziert und die Virusausscheidung verkürzt ist. In der Summe ist daher das Risiko einer Virusübertragung stark vermindert."

Trotzdem müsse davon ausgegangen werden, dass auch einige vollimmunisierte und asymptomatische Perosnen "PCR-positiv werden und dabei auch infektiöse Viren ausscheiden".

Wenn also jetzt die Salzburger Festspiele wieder eine Maskenpflicht einführen, ist das durchaus sinnvoll?

Aus Sicht des Robert-Koch-Instituts eindeutig ja. Das noch bestehende Risiko "muss durch das Einhalten der Infektionsschutzmaßnahmen zusätzlich reduziert werden". Daher gebe es die Empfehlung, auch nach der Impfung "die allgemein empfohlenen Schutzmaßnahmen (Alltagsmasken, Hygieneregeln, Abstandhalten, Lüften) weiterhin einzuhalten".

Das Ausmaß, in dem die Virusübertragung reduziert wird, variiert je nach Virusvariante. Bei allen derzeit dominierenden Virusvarianten ist das Risiko einer Virusübertragung stark vermindert, allerdings ist bei der Delta-Variante von einer reduzierten Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2-Infektionen auszugehen (siehe dazu die FAQ "Welchen Einfluss haben die neuen Varianten von SARS-CoV-2 auf die Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe?").

Aus Public-Health-Sicht erscheint durch die Impfung das Risiko einer Virusübertragung in dem Maß reduziert, dass Geimpfte bei der Epidemiologie der Erkrankung keine wesentliche Rolle mehr spielen.

Die Impfung hat eine hohe Schutzwirkung (mindestens 80%) gegen schweres COVID-19, unabhängig vom verwendeten Impfstoff (Comirnaty von BioNTech/Pfizer, Spikevax von Moderna, Vaxzevria von AstraZeneca).

Die derzeitige Datenlage zeigt darüber hinaus, dass die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff wie auch mit mRNA-Impfstoffen zu einer deutlichen Reduktion der SARS-CoV-2-Infektionen (symptomatisch + asymptomatisch) führt (Schutzwirkung etwa 80-90% nach der 2. Impfstoffdosis).

Weitere Daten belegen, dass selbst bei Menschen, die trotz Impfung PCR-positiv werden, die Viruslast signifikant reduziert wird (Ct Shift) und weniger lange anhält (verkürztes Shedding ).

Anwendungsempfehlungen:

So kann es in seltenen Fällen zu Impfdurchbrüchen kommen. Vereinzelt wurden trotz Impfung schwere Krankheitsverläufe oder Todesfälle an COVID-19 beobachtet, insbesondere bei Personen mit eingeschränkter Immunkompetenz.