Verdacht auf „Subtyp“ der UK-Variante in Tirol - was dahinter steckt

Impfstoff-Wirkung könnte negativ beeinflusst sein

Impfstoffe könnten also schlechter vor diesen Varianten schützen. „Zumindest bei den mRNA-Impfstoffen wissen wir, dass ihre Wirksamkeit zwar verringert ist, aber immer noch genug Antikörper gebildet werden, um eine Infektion zu verhindern.“ Bei Astra Zeneca, Novavax oder Johnson & Johnson könnte das anders sein, so Nicolodi.

Was den Impfschutz vor schweren Verläufen auch bei der Südafrika-Variante, der der Subtyp zu ähneln scheint, betrifft, lassen sich zum Beispiel beim Vakzin von Astra Zeneca jedoch noch keine gesicherten Angaben machen. In der Südafrika-Studie lag das Durchschnittsalter der Studienteilnehmer nämlich bei 30 Jahren. Weder in der Gruppe der Geimpften noch in der Placebo-Kontrollgruppe, die zum Vergleich beobachtet wurde, gab es Hospitalisierungen oder schwere Verläufe - daher konnte keine zuverlässige Aussage über das Verhindern schwerer Verläufe durch Astra Zeneca bei der Südafrika-Variante gemacht werden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt aber, dass auch in Ländern, in denen die südafrikanische Variante zirkuliert, nach wie vor Astra Zeneca eingesetzt wird, da es wahrscheinlich sei, dass schwere Verläufe, Hospitalisierungen oder Todesfälle nach wie vor durch die Impfung verhindert werden könnten, heißt es in einer Aussendung der Universität Johannesburg.