Therapie gegen Coronavirus wird in Österrreich getestet

In Österreich und anderen europäischen Ländern soll „so rasch wie möglich“ eine größere Studie mit dem von Josef Penninger und der Wiener Firma Apeiron Biologics entwickelten Wirkstoff APN01 durchgeführt werden. Das bestätigte der Genetiker dem KURIER per eMail. Dieser Wirkstoffkandidat soll verhindern, dass das Coronavirus an Körperzellen andockt. Gleichzeitig soll er vor Lungenversagen schützen.

Penninger hat 2005 im Zuge der SARS-Epidemie mit dem von ihm gegründeten Unternehmen herausgefunden, wie sich das damalige SARS-Coronavirus an Zellen von Infizierten anheftet. Damals wurde auch bereits eine Studie bei Gesunden durchgeführt (Phase 1), um Verträglichkeit und Sicherheit von APN01 zu testen. Jetzt will Apeiron Biologics in China und in Europa den Wirkstoff an mit dem Coronavirus Infizierten testen.