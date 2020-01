Symptome, Verbreitung, Sterberate: Das Coronavirus, erklärt in drei Grafiken

Langsam können erste Erfolge in der Bekämpfung des Coronavirus vermeldet werden. In China ging die Zahl der Neuinfizierten erstmals seit Tagen zurück. Australischen Forschern gelang es inzwischen, das Virus auch im Labor nachzuzüchten - die Basis für die Erarbeitung eines Impfstoffs. Bis dieser einsatzfähig ist, werden jedoch noch drei bis vier Monate vergehen, schätzen Experten. Mit dem Höhepunkt des Coronavirus-Ausbruchs ist erst in einer Woche zu rechnen.

