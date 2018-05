So gefährlich ist das viele Sitzen

Wir sitzen. Und das die meiste Zeit. Laut Studien verbringen wir 50 bis 70 Prozent der wachen Zeit auf einem Sessel – im Job und im Alltag. Morgens beim Frühstück, am Weg zur Arbeit im Auto oder in der U-Bahn, am Schreibtisch im Büro, in der Kantine beim Essen, abends im Kino- oder Theatersessel, später am Sofa, bis wir schließlich zu Bett gehen und liegen. „Wir haben eine Epidemie der körperlichen Inaktivität, die über uns hereinschwappt“, sagt Sportmediziner und Kardiologe Josef Niebauer. Die Folgen dieser Trägheit sind weitreichender, als sich viele bewusst sind. Britische Wissenschafter haben 18 existierende Studien mit knapp 800.000 Probanden analysiert und kommen zu dem Schluss, dass ein Vielsitzer ein erhöhtes Risiko von Diabetes, Herzkrankheiten und einem frühen Tod hat. Die Probanden, die am längsten saßen, wiesen sogar ein um 49 Prozent höheres Sterberisiko auf als die mit der kürzesten Sitzzeit. Besonders starke Auswirkungen habe das Sitzen auf das Diabetesrisiko, da das lange Verharren die Glukosewerte beeinflusse und somit die Insulinresistenz erhöhe. „Sitzen ist das neue Rauchen“ titeln Zeitungen und Buchautoren und machen damit auf die gesellschaftliche Relevanz dieses Themas aufmerksam.

Die Folgen gelten laut den Forschern jedoch nicht für diejenigen, die täglich 60–70 Minuten mit ca. 5,6 km/h zu Fuß gehen oder mit 16 km/h Radfahren. Auch Josef Niebauer, der das Institut für Sportmedizin am Uniklinikum Salzburg leitet, interpretiert die Daten dieser Studie in diesem Sinne: „Wenn Sie acht Stunden am Tag sitzen und eine Stunde täglich Sport treiben, ist Ihr Risiko wieder ausgeglichen“, sagt er. Sport sei demnach definiert mit schnellem Spazierengehen oder langsamem Radfahren. So lasse sich die Bewegung auch in den Alltag integrieren, mit dem Rad ins Büro oder ein paar U-Bahn-Stationen früher aussteigen und zu Fuß nach Hause gehen – da sei schon viel gewonnen.