Reisen, impfen, ausgehen: Was gilt jetzt eigentlich für Genesene?

Wie komme ich zu einem neutralisierenden Antikörper-Test?

Der Test wird von Privatlabors angeboten, die Kosten dafür müssen selbst getragen werden. Die verwendeten Tests weisen jene Antikörper nach, die das Virus neutralisieren, also unwirksam machen. Gemessen wir die Konzentration von Antikörpern gegenüber dem Spike-Protein des Virus im Blut. Am Befund erhält man einen Wert in der Einheit BAU pro Milliliter, kurz für binding antibody units. Es gibt aber noch keine Daten dazu, welche Bedeutung der Wert hat – man kann lediglich sagen, ja, eine Person war infiziert oder hat aufgrund einer Impfung Antikörper entwickelt. Welchen Wert es braucht, um geschützt zu sein, ist bisher nicht bekannt. Der Grenzwert, ab dem Antikörper als Bestätigung für eine Genesene gelten, hängt vom verwendeten Test ab und wird vom Labor angegeben.

Können Genesene reisen?

Ja, es kommt aber auf das Land an. Für die Einreise nach Österreich ist „Genesen“ eines der 3-G, sofern die Erkrankung maximal sechs Monate zurückliegt. Achtung: Der Nachweis über neutralisierende Antikörper gilt nur für 90 Tage.

Mit dem Genesenen-Zertifikat des grünen Passes ist die Einreise auch in anderen Ländern möglich. Dies kann jedoch je nach Land variieren, manche Länder akzeptieren eine durchgemachte Erkrankung bei der Einreise nicht so wie hierzulande. In Malta müssen Genesene beispielsweise 14 Tage in Quarantäne. Bevor man ins Ausland fährt, sollte man sich daher über die jeweiligen Einreisebestimmungen informieren. Dies gilt auch für die Bestimmungen hinsichtlich der Impfung – eine Impfung ist in manchen Ländern nicht ausreichend, obwohl Genesene medizinisch nur eine Impfung benötigen (siehe nächste Frage).

Sollen sich Genesene impfen lassen?Bisherige Studien zeigen, dass ein guter Schutz gegeben ist, wenn Genesene sich zusätzlich zu ihrem durch die Infektion aufgebauten Schutz einmal impfen lassen. Immunologisch wirkt bei ihnen nämlich schon die erste Impfung wie ein Booster, ein Verstärker. Dies ist auch die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG). Allerdings sind die Impfungen von AstraZeneca, Biontech/Pfizer und Moderna nur für zweimaliges Impfen zugelassen. Das heißt: Wird nur einmal geimpft, handelt es sich um einen sogenannten Off-Label-Use. Deshalb kann es auch passieren, dass im internationalen Reiseverkehr je nach Land formal zwei Impfungen nötig sind.