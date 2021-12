Omikron: Häufiger milde Krankheitsverläufe?

"Die wichtigste Beobachtung der vergangenen zwei Wochen ist, dass die Mehrheit der Covid-Patienten keinen Sauerstoff benötigt.

Von 42 Patienten am 2. Dezember waren 70 Prozent (29) nicht sauerstoffpflichtig. Dies sind aber hauptsächlich "Zufallsdiagnosen", die Spitalsaufnahme erfolgte ursprünglich aus anderen Gründen als Covid.

"Die Zahl der Infektionsfälle scheint sich bisher nicht in eine Zahl von Spitalsaufnahmen umzusetzen, wie wir sie bei ähnlichen Fallzahlen mit der Alpha-oder anderenn Varianten erwarten würden", sagt Balloux im Guardian.

Tom Wenseleers, Evolutionsbiologe an der Katholischen Universität von Leuven, Belgien, schätzt, dass Omikron in derselben Zeit drei bis sechs Mal so viele Menschen infizieren kann wie Delta. "Das ist ein großer Vorteil für das Virus, aber nicht für uns", erzählte er Nature.

In Großbritannien verdoppelt sich derzeit, trotz hoher Impfquote, der Anteil der Omikron-Fälle alle drei Tage. "Wir impfen jetzt gegen die Zeit, schreibt dazu Karl Lauterbach auf Twitter.