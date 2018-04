Neue EU-Regelung zu Acrylamid: Was Sie wissen müssen

Seit Mittwoch gilt die neue EU-Regelung zur Eindämmung von Acrylamid. Der als krebserregend geltende Stoff entsteht etwa beim Übermäßigen Frittieren von Pommes frites oder zu langem Backen von Gebäck. Die neue Regelung besagt etwa, dass Frittieröl nicht über 175 Grad Celsius erwärmt werden darf und Erdäpfel nicht zu kalt gelagert werden (mehr dazu hier) dürfen. Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema:

Wie entsteht Acrylamid?

In Lebensmitteln wurde der Stoff erstmals im Jahr 2002 nachgewiesen. Bei der Zubereitung von stärkehaltigen Speisen kommt es ab Temperaturen von 120 Grad zur sogenannten Maillard-Reaktion: Aus Zucker und Eiweißbausteinen entsteht Acrylamid. In weiterer Folge erfolgt im Körper eine Umwandlung zu Glycidadmid. Forscher gehen davon aus, dass diese Substanz das Erbgut verändern und Krebs erregen kann. Acrylamid findet sich aber nicht nur in industriell Frittiertem, sondern auch in selbst gekochten Speisen. Besonders betroffen sind Produkte auf Kartoffel- oder Getreidebasis sowie Kaffee.

Beinhalten alle frittierten oder gebackenen Speisen Acrylamid?

Laut Ingrid Kiefer von der österreichischen AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) gibt es zwei wichtige Faktoren: "Stärke und Temperatur. Nur wenn diese Faktoren zusammenspielen, bildet sich Acrylamid. Stärke ist vor allem in Getreide und Kartoffeln enthalten. Temperaturen ab 170 Grad führen zu einem sprunghaften Anstieg des Acrylamid-Gehalts." Wer auf die geliebte Fritteuse nicht verzichten kann, sollte also auf kohlenhydrat- und stärkearmes Gemüse wie etwa Sellerie oder Zucchini umsteigen. Selbst wenn man dieses Gemüse stark erhitzt, wird sich die Substanz kaum ausbilden.