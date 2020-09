Morgen im KURIER: Gesundes Herz - der erste von drei Thementagen

Genuss und Gesundheit gehen Hand in Hand. Wer Freude an alltäglichen Erfahrungen hat, sei es gutes Essen, Bewegung in der Natur oder bewusst in Ruhemomente intensiviert, fühlt sich gestärkt für die Herausforderungen des Alltags – und das ist gut fürs Herz. Dr. Hans Gasperl, Buchautor & pensionierter Allgemeinmediziner, erklärt, wie man mit dem richtigen Lebensstil Herz-Kreislauferkrankungen vorbeugt.

Der Mann galt in der Medizin lange als Prototyp des Menschen. An ihm wurden Medikamente getestet, von ihm wurden Dosierungen festgelegt und Leitlinien verfasst. Doch Frauen ticken anders, sie weisen etwa bei einem Herzinfarkt öfter andere, atypische Beschwerden auf, klagen über andere Sympthome als Männer. Gendermedizinerin Alexandra Kautzky-Willer erklärt, warum Frauenherzen anders schlagen.