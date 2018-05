Kunstprojekt zu Endometriose: "Wir müssen sichtbar werden"

Jede zehnte Frau leidet Schätzungen zufolge an Endometriose. Georgie Wileman, eine in New York lebende Künstlerin, ist eine dieser Frauen. Im Alter von 13 Jahren setzen bei der Britin zeitgleich mit dem Beginn ihrer Periode die Symptome ein. Von diesem Zeitpunkt an erträgt sie Monat für Monat qualvolle Schmerzen während der Regel. Zwölf Jahre lang. Erst dann gelingt es Wilemans Ärzten, die richtige Diagnose zu stellen. Seither weiß Wileman, dass sie an Endometriose, einer chronischen Erkrankung, die unter anderem mit extremen Regelschmerzen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und erhöhter Infektanfälligkeit einhergeht und zu Unfruchtbarkeit führen kann, leidet.

Im Körper der betroffenen Frauen treten Herde aus Gebärmutterschleimhaut an anderen Stellen im Organismus – meist im kleinen Becken – auf. Diese Herde verhalten sich wie die Zellen in der Gebärmutter: Sie werden von Hormonen gesteuert, unterliegen dem Zyklus und lösen Blutungen aus. Das Blut kann jedoch nicht einfach abfließen, was Zysten, Verwachsungen, Entzündungen und Vernarbungen verursachen kann, die zu teils sehr starken Schmerzen und in extremen Fällen auch zur Gefährdung anderer Organe führen. Nachdem die Beschwerden häufig nicht mit der Erkrankung in Verbindung gebracht werden, kann es Monate bis Jahre dauern, bis Endometriose diagnostiziert wird.