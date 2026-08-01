Krampfadern: Wann die blauen Adern gefährlich werden

Von Anna-Maria Bauer Sie stabilisieren im Stehen, federn im Gehen und speichern Energie. Doch obwohl sie täglich Schwerstarbeit leisten, werden die Waden im Alltag gerne übersehen – bis sie sich bemerkbar machen. Wenn sich etwa nach dem Fitnessstudio der Muskelkater meldet oder Venen unangenehm an der Hautoberfläche hervortreten. Wie lange Krampfadern bereits die Menschheit beschäftigen, zeigt ein Blick in die Antike. Bereits 400 v. Chr. empfahl der griechische Arzt Hippokrates in einer Schrift über Geschwüre und Wunden Varizen – so der medizinische Fachbegriff für Krampfadern – von Zeit zu Zeit aufzustechen. Sogar ein Votivrelief aus dieser Zeit zeigt einen Unterschenkel, der von Krampfadern durchzogen ist. „Richtige Venenoperationen werden aber erst seit 50 oder 60 Jahren durchgeführt“, sagt Dr. Sylvia Perl-Convalexius, Fachärztin für Dermatologie, Venerologie und Allergie und Obfrau der Fachgruppe für Haut- und Geschlechtskrankheiten in der Ärztekammer Wien. Robert Müller entwickelte in den 1960ern die Phlebektomie, mit der Krampfadern über winzige Hautschnitte entfernt wurden. Ein erster Schritt hin zu den ambulanten und schonenden Eingriffen, die heute möglich sind. In erster Linie denkt man bei Krampfadern an Frauen – aber stimmt das überhaupt? Keineswegs, sagt die Fachärztin. 80 Prozent ihrer Patienten mit Venenproblemen seien zwar Frauen. „Das liegt aber auch daran, dass sich Damen ihre Besenreiser eher aus kosmetischen Gründen entfernen lassen.“ Hormone, die bei der Schwangerschaft und durch die Pille ausgeschüttet werden, können Krampfadern begünstigen. Aber großteils entstünden Krampfadern geschlechtsunabhängig durch eine genetische Veranlagung sowie Übergewicht.

Die Last der Beine Aber wo hören Besenreiser auf und wo fangen Krampfadern an? Um das besser zu verstehen, beginnt Perl-Convalexius ganz von vorne: „Die Beine pumpen mithilfe der Venen Blut gegen die Schwerkraft zurück zum Herzen. Das heißt, sie tragen ein enormes Blutgewicht. Wenn die Venen nicht mehr sehr gut funktionieren, also das Bindegewebe oder die Venenklappen schwach werden, kommt es im Anfangsstadium zu den meist ungefährlichen Besenreisern. In ihrer schlimmsten Form können sie zu dicken, ausgeweiteten Venen führen, die operiert werden müssen.“ Ansonsten kann es zu Ödemen, Ekzemen oder sogar offenen Beinen kommen. „Bei sehr oberflächlichen Venen“, ergänzt Perl-Convalexius, „kann es schon bei kleinen Verletzungen zu spritzenden Blutungen kommen, die für ältere Personen oft mit großer Angst verbunden sind.“

Auswirkungen in der Tiefe Beginnen die Krampfadern zu schmerzen, sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen. Es kann eine Venenentzündung vorliegen – oder mitunter eine Venenthrombose, also ein Blutgerinnsel, das den Blutfluss teilweise oder ganz blockiert (siehe Seite 31). Besonders gefährlich wird es, wenn Teile des Gerinnsels abbrechen und als Klümpchen durch den Blutstrom wandern. Erreichen sie die Lunge (die das Blut der Venen auf dem Weg zum Herzen zuerst passiert) kann es zu einer lebensbedrohlichen Lungenembolie kommen. „Wenn man plötzlich starke Schmerzen hat, keine Luft bekommt, das Herz stark klopft, sollte man immer sofort ins Spital.“

Ausgeweitete Venen ausschalten Wie behandelt man die Adern also, bevor es zu so einem Extremfall kommt? Besenreiser und kleinere Krampfadern, erklärt die Ärztin, können mit der Sklerotherapie verödet werden. Dabei wird ein Verödungsmittel intravenös verabreicht, das die Venenwand reizt und die Krampfader in der Folge in einen bindegewebigen Strang umwandelt. Bei größeren Krampfadern wird das flüssige Verödungsmittel mit Luft aufgeschäumt. „Auf diese Therapie sprechen vor allem die blauen Besenreiser an.“ Dickere Venen könne man wiederum gut mit dem Laser behandeln. „Das ist ein ambulanter Eingriff in Lokalanästhesie, bei der die Vene von innen mit Hitze verklebt. Dadurch wird die Vene nach und nach abgebaut.“ Kann man Venen also einfach auflösen? Perl-Convalexius lächelt. Es ist eine Frage, die ihr häufig gestellt wird. „Ja, das ist kein Problem. Es gibt immer noch Hunderte von Venen, die die Funktion der verschwundenen übernehmen können. Und es ist sogar gut, wenn gesunde Venen diese Tätigkeit übernehmen.“

Thrombose: Die stille Gefahr auf langer Strecke Vier Wochen Australien, Karibik oder Thailand – das klingt nach Abenteuer, Auszeit und Eintauchen in neue Gerüche, aufregende Kulturen und spannende Begegnungen. Doch um an das gewünschte Urlaubsziel zu gelangen, muss zunächst der anstrengende Langstreckenflug absolviert werden.

Neben der Frage nach der besten Schlafposition (Kopf ins Nackenkissen oder doch nach vorne gelehnt?) und den besten Entspannungsmethoden (Schlafmaske oder Meditationsmusik?), kommt mitunter eine medizinische Sorge auf: Kann man eine Reisethrombose entwickeln?

An sich, sagt Hautärztin Sylvia Perl-Convalexius, ist niemand vor Venenthrombosen gefeit. Durch das lange Stillsitzen und den niedrigen Kabinendruck erweitern sich die Blutgefäße, die Beine schwellen an. Das erschwert die Arbeit der Wadenpumpen und das Blut fließt langsamer zum Herzen, wodurch sich leichter Gerinnsel bilden können. Auch gesunden Menschen empfiehlt die Ärztin deshalb während eines langen Fluges immer wieder aufzustehen, ein paar Schritte zu gehen oder zumindest im Sitzen den Vorfuß auf und nieder zu bewegen. Strümpfe und Spritzen Braucht es eine Thrombosespritze? „Wenn man schon einmal eine tiefe oder ausgedehnte Thrombose hatte, ist eine Spritze zur Blutverdünnung vor einem Flug unbedingt notwendig“, sagt die Ärztin. „Bei gesunden Menschen macht das medizinisch aber keinen Sinn. Thrombosespritzen wirken nur kurzfristig. Sie müssen eine halbe Stunde vor dem Abflug verabreicht werden und gut gekühlt gewesen sein.“ Eine Zeit lang, räumt die Ärztin ein, seien diese Spritzen in Mode gewesen. Doch davon sei man inzwischen wieder abgekommen.

Schwellen die Beine besonders stark an, rät sie zu Kompressionsstrümpfen der Klasse eins oder zwei. Sie üben von außen Druck auf das Bein aus. Dadurch werden die Venen leicht zusammengedrückt, wird die Schwellung reduziert, der Blutfluss zum Herzen beschleunigt und die Muskelpumpe kann wieder effizienter arbeiten.