Das Thema Covid-Impfungen lĂ€sst in den sozialen Medien wieder einmal die Wogen wieder hochgehen. Und diesmal geht es um einen Punkt, der auch unter Expertinnen und Experten fĂŒr durchaus unterschiedliche Ansichten sorgt. Dabei geht es um die Frage, ob eine Genesung gleichwertig mit einer Impfung ist - oder nicht.

Konkreter Anlass der Debatte ist die 1. Novelle zur 2. Covid-Basismaßnahmenverordnung. Mit dieser fiel am 1. Juni nicht nur weitgehend die Maskenpflicht. Ab 23. August sind fĂŒr eine Grundimmunisierung kĂŒnftig einheitlich drei Impfungen notwendig. Bisher galt eine Genesung vor der ersten Impfung als eigenes immunologisches Ereignis, so wie eine Impfung. KĂŒnftig sind fĂŒr den GrĂŒnen Pass aber generell drei Impfungen nötig. Jede Genesung gilt weiterhin sechs Monate, sie ersetzt aber keine Impfung mehr.

Dies fĂŒhre nur bei der Konstellation "Genesen / geimpft / geimpft" zu einer verkĂŒrzten GĂŒltigkeit des GrĂŒnen Passes: Wurde die zweite Impfung in diesem Fall bisher als Booster mit einer GĂŒltigkeit von 365 Tagen gewertet, sind es ab 23. August nur mehr 180 Tage - analog zu Zweifach-Geimpften ohne Genesung. Davon werden laut Gesundheitsministerium Ende August zwischen 45.000 und 50.000 Menschen betroffen sein.

Eine Bedeutung hat der GrĂŒne Pass derzeit fĂŒr den Besuch von KrankenhĂ€usern, Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen in allen BundeslĂ€ndern außer Wien. Denn hier wird als Nachweis einer geringen epidemiologische Gefahr ein 3-G-Nachweis verlangt (Genesen / Geimpft / Getestet). In Wien gilt fĂŒr Besucherinnen und Besucher eine PCR-Testpflicht. Bei Reisen ins Ausland Ă€ndert sich nichts, betont man im Gesundheitsministerium: "Da gelten die jeweils nationalen Bestimmungen. Und in den meisten EU-LĂ€ndern waren Genesungen im Gegensatz zu Österreich nie Teil des GrĂŒnen Passes."

Hintergrund sind die jĂŒngsten Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums (NIG): Darin wird betont, dass eine durchgemachte Infektion, egal mit welcher Variante, "keine Impfung in der Grundimmunisierung" mehr ersetzt. Denn die Infektion mit einer Omikron-Variante habe andere immunologische Eigenshaften als Infegktionen mit vorangegangen Virusvarianten. In den Anwendungsempfehlungen heißt es auch, dass respiratorische Inektionen keine dauerhafte systemische ImmunitĂ€t" hinerlassen. "So benötigt man jedenfalls fĂŒr eine breite und gut ausgeprĂ€gte ImmunitĂ€tslage in Hinblick auf SARS-CoV-2 eine Grundimmunisierung bestehend aus 3 Impfungen (Schema 2+1), unabhĂ€ngig von durchgemachten Infektionen." Eine Infektion habe lediglich Auswirkungen auf den empfohlenen Zeitpunkt fĂŒr die nĂ€chste Impfung.

Die Leiterin der Abteilung Impfwesen im Gesundheitsministerium, Maria Paulke-Korinek, begrĂŒndet die Neuregelung so: "Bei der Impfung ist schon wirklich der große Unterschied, dass wir wirklich hier den Kontakt des Immunsystems, den systemischen Kontakt, haben, es wird eine breite Immunantwort ausgebildet. Es werden nicht nur Antikörper gebildet, es wird auch die zellulĂ€re ImmunitĂ€t aktiviert", erklĂ€rte sie kĂŒrzlich im Ö1-Mittagsjournal. Diese ImmunitĂ€t schĂŒtze vor schweren VerlĂ€ufen, vor Komplikationen, vor TodesfĂ€llen. Das Coronavirus hingegen mache oftmals nur "mukosale Infektionen" (also nur oberflĂ€chlich in den SchleimhĂ€uten, etwa von Nase und Rachen und nicht im Blut und in den Organen, Anm.). Und bei diesen "kann man wirklich nicht davon asugehen, dass eine nachhaltige systemische Immunantwort auf die Infektion gebildet wurde."

Andere Bestimmung in Deutschland.

Etwas anders ist die Sichtweise bei vielen Expertinnen und Experten in Deutschland: "Generell fĂ€nde ich es besser, wenn man eine Infektion einer Impfdosis gleichsetzen wĂŒrde, also so, wie es in Deutschland gehandhabt wird", schreibt der Immunologe Carsten Watzl, GeneralsekretĂ€r der Deutschen Gesellschaft fĂŒr Immunologie, auf KURIER-Anfrage. "Wenn man sich als Ungeimpfter mit Omikron infiziert, kann gerade bei leichten Infektionen die ImmunitĂ€t nach der Genesung unzureichend sein Das war der Grund, warum in Deutschland ja der Genesenenstatus in der Omikron-Welle auf 3 Monate verkĂŒrzt wurde. ABER: Wenn man sich nach der Genesung impfen lĂ€sst, sieht man schon, dass sich das Immunsystem auch an die Omikron-Infektion "erinnert."

Wenn man sich als geimpfte Person mit Omikron infiziere, werden gerade die Antikörper stimuliert und verbessert, die sowohl die frĂŒheren Varianten als auch Omikron erkennen. Die ImmunitĂ€t wird also breiter und Varianten-unabhĂ€ngiger. Daher sehe ichh die Regelung gerade bei geimpften Personen sehr kritisch."

Die aktuellste Version der Stellungnahme der deutschen Gesellschaft fĂŒr Virologie zur ImmunitĂ€t von Genesenen stammt vom 14.2. Aufgrund der damaligen Datenlage schlĂ€gt die Gesellschaft fĂŒr Virologie vor, "deutschlandweit eine pragmatische Regelung anzuwenden, die Personen mit drei Antigenkontakten, unabhĂ€ngig von der Art der Antigenkontakte (Impfung oder Infektion) gleichsetzt."

Impfdosen bereits bezahlt