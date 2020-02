Fünf Punkte, wie sie sich jetzt wirksam schützen können

Es ist oft nur schwer umzusetzen: Aber wenn man versucht, zu hustenden und niesenden Personen eineinhalb bis zwei Meter Abstand zu halten, kann man sein Infektionsrisiko deutlich senken. Denn das Coronavirus wird in der Regel über Tröpfchen in der Ausatemluft von Mensch zu Mensch übertragen. Deshalb sollte man in Zeiten einer Epidemie auch auf das Händeschütteln verzichten.

Im Erkrankungsfall sollte man auch auf enge Körperkontakte wie Küssen und Umarmen verzichten.Und soweit das bewusst möglich ist: Möglichst wenig mit den Händen in das Gesicht greifen. "Mit den Händen gelangt das Virus in den Augen, in die Nase oder den Mund", heißt es bei der Weltgesundheitsorganisation WHO - und über die Schleimhäute dann in den gesamten Körper.

Hygienisch husten und niesen