Farbenblinde Menschen sind beim Essen wohl weniger wählerisch

Dabei stieß sie unter anderem – mehr oder weniger zufällig – auf die "Relevanz von Farbe bei emotionalen Reaktionen auf Lebensmittel" , wie sie kürzlich in einem Blogeintrag auf der Wissenschaftswebsite The Conversation berichtete.

Isabel Gauthier ist Psychologin und Neurowissenschafterin . Als Leiterin der Object Perception Lab an der US-Amerikanischen Vanderbilt University erforscht die gebürtige Kanadierin die menschliche Wahrnehmung und visuelle Fähigkeiten .

Grundlage der Erkenntnis waren Messungen dazu, inwieweit sich Menschen in ihrer Fähigkeit, Bilder von zubereiteten Lebensmitteln zu erkennen , unterscheiden.

Wahrnehmungsmuster, die Fragen aufwerfen

Die These bestätigte sich kürzlich in Untersuchungen unter Gauthiers Leitung. "Während wir unsere Ergebnisse veröffentlichten, diskutierten andere Wissenschafter über neue Erkenntnisse darüber, wie das Gehirn auf Lebensmittel und Farben reagiert." Verschiedene Forschergruppen hatten Hirnareale im visuellen System identifiziert, die bevorzugt auf bestimmte Bilder von Lebensmitteln reagierten. "Der Blick auf eine Schüssel mit Nudeln aktivierte diese Hirnareale, nicht aber der Blick auf einen Stapel Schnüre", beschreibt Gauthier in ihrem Artikel.

Wissenschaftliche Uneinigkeit herrschte bei der Frage, was es bedeutet, wenn besagte Wahrnehmungsmuster in Hirnarealen auftreten, die für ihre Empfindlichkeit gegenüber Farben bekannt sind.

Gauthier wiederholte mit ihrem Team ihre ursprünglichen Experimente. Dieses Mal legte man den Teilnehmenden allerdings Essenbilder in Graustufen vor. Bei den farblosen Aufnahmen machten die Menschen ein paar mehr Fehler. Ansonsten blieben die Unterschiede zwischen den Probandinnen und Probanden unverändert.

Allerdings machte man eine Entdeckung: Wenn Bilder in Graustufen vorgelegt wurden, konnten wählerische Esser diese plötzliche genauso gut zuordnen wie experimentierfreudige.

Macht Farbenblindheit weniger lebensmittelskeptisch?

Man stellte eine Theorie auf: Würden farbenblinde Männer – Männer deswegen, weil Farbenblindheit sie 16 Mal häufiger betrifft als Frauen – weniger lebensmittelskeptisch sein als Menschen mit normaler Farbwahrnehmung? Da farbenblinde Menschen Lebensmittel nur in einem eingeschränkten Farbspektrum wahrnehmen, könnten einige Signale, die auf Frische und Genießbarkeit hinweisen oder Angst vor neuen Lebensmitteln schüren, abgeschwächt wirken.

Bei der wissenschaftlichen Überprüfung zeigte sich, dass farbenblinde Männer tatsächlich seltener wählerische Esser sind. Sie zeigten auch ein geringeres Maß an Ekelgefühlen gegenüber Lebensmitteln. "Die Welt mit einer eingeschränkten Farbpalette zu sehen, scheint eine emotionsbasierte Abneigung gegen neue Lebensmittel zu mildern", summiert Gauthier.