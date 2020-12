Ein neues Labor ist der Hautalterung auf der Spur

Bereits 2013 wurde ein "CD-Labor für Biotechnologie der Hautalterung" eingerichtet, damals an der Boku, die damit den Grundstein für die Kooperation gelegt habe, betonte Meduni-Vizerektorin Michaela Fritz.

Schnell und schmerzfrei

Dieses CD-Labor soll uns neues Wissen über die Mechanismen der Zellalterung bringen und zugleich die Grundlage für neue und innovative Hautpflegeprodukte sein. Die Forscher wollen auch neue Methoden entwickeln, mit denen Alterungserscheinungen der Haut an gesunden Personen einfach, schnell und schmerzfrei verfolgt werden können.

Sie setzen dabei u.a. auf bildgebende Massenspektrometrie, die es ermöglicht, Tausende biologische Moleküle in Gewebe, aber auch von Pflegeprodukten in der Haut exakt zu lokalisieren. So wollen sie auch untersuchen, wie neuartige Wirkstoffe einer beschleunigten Hautalterung entgegenwirken können.

In den von der Christian Doppler Gesellschaft (CDG) für jeweils sieben Jahre genehmigten CD-Laboren kooperieren Wissenschafter mit Unternehmen im Bereich anwendungsorientierter Grundlagenforschung. Das Budget kommt dabei jeweils zur Hälfte von der öffentlichen Hand und den Industriepartnern - im konkreten Fall von Chanel.