Coronavirus: Soll man in Österreich jetzt Atemschutzmasken tragen?

In Österreich gibt es derzeit keinen Grund für die Allgemeinbevölkerung, Atemschutzmasken (Einmal-Mundschutzmasken) aus Angst vor dem neuen Coronavirus zu tragen. „Und die Diskussion ist doch skurril. Nur zehn Prozent der Bevölkerung schützen sich vor der Grippe mit einer Impfung – aber jetzt diskutieren wir über Masken“, sagt Infektionsspezialist Christoph Steininger vom AKH / MedUni Wien zum KURIER. Zumal es auch noch keinen einzigen Fall in Österreich gibt - und weltweit von den rund 25.000 Infektionen nur rund 230 außerhalb von China nachgewiesen wurden. "Sollte Österreich einmal massiv von Infektionen mit dem neuen Coronavirus betroffen sein, kann man über einen Einsatz von Masken in bestimmten Situationen diskutieren, aber diese Situation stellt sich derzeit nicht."

Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO appelliert an einen "rationalen Einsatz" der Masken, um eine Vergeudung dieser "wertvollen Ressource" zu vermeiden.„Eine Gesichtsmaske kann helfen, die Ausbreitung von einigen Atemwegserkrankungen zu begrenzen, ist aber keine Garantie, eine Infektion zu verhindern“, heißt es bei der WHO. "In China würde ich jetzt in engen Räumen mit vielen Menschen eine solche Maske tragen, aber man darf ihre Wirkung nicht überschätzen", sagt Steininger. Ein gewisser Eigen- und Fremdschutz sei aber gegeben. Sinnvoll sind solche einfachen Atmenschutzmasken aus Apotheken nur im Zusammenspiel mit anderen Präventionsmaßnahmen, wie Händewaschen und Abstand halten zu anderen Personen, betont Steininger. Staubmasken sind nicht geeignet - denn die Feuchtigkeit der Atemluft macht sie sofort durchlässiger.