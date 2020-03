Wiener Kliniker: Schwangere sind keine Risikogruppe

Den stärksten Hinweis, dass das Virus möglicherweise doch "in utero" also noch im Mutterleib, auf das Kind übertragen werden kann, lieferten vereinzelte Beobachtungen, dass SARS-CoV-2-spezifische IgM-Antikörper unmittelbar nach der Geburt im kindlichen Blut infizierter Mütter nachweisbar waren. IgM-Antikörper können im Gegensatz zu IgG-Antikörpern aufgrund ihrer Größe die Plazenta nicht passieren, also bei intakter Plazentaschranke nicht von der Mutter kommen. Somit sei davon auszugehen, dass diese Antikörper tatsächlich vom Fötus selbst aufgrund eines Kontaktes mit dem Virus produziert wurden.

Eine große Herausforderung stelle der Umgang von an Covid-19 erkrankten Müttern mit ihren Babys dar, da bei enger körperliche Nähe von einer hohen Ansteckungsgefahr auszugehen sei. Kiefer: "Derzeit gibt es keine eindeutigen Empfehlungen zur Trennung erkrankter Mütter von ihren Kindern, jedoch scheint bei schweren Erkrankungsverläufen eine Isolation jedenfalls sinnvoll." Nicht nachweisbar war das Virus bisher in Muttermilch. Zum Stillen gibt es aber derzeit wegen der eingeschränkten Datenlage divergierende Empfehlungen. "Bei leichten oder asymptomatischen Erkrankungen der Mutter dürften aus derzeitiger Sicht die Vorteile des Stillens das Ansteckungsrisiko überwiegen", stellte Kiefer fest. Es müssten aber strenge hygienische Maßnahmen eingehalten werden.